Генпрокуратура РФ: смерти Березовского и Литвиненко были выгодны Великобритании

Гепрокуратура публикует в Telegram документы из уголовных дел по делу Литвиненко и смерти Березовского и анонсирует обнародование переписки с Терезой Мэй в те дни, когда она занимала пост главы МВД Великобритании.
Смерть российского бизнесмена Бориса Березовского в Великобритании в 2013 году была выгодна властям этой страны — во избежание разглашения им неких секретных сведений. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель Генерального прокурора РФ Саак Карапетян.
Саак Карапетян, заместитель Генерального прокурора РФ: «Как только Березовский, как следует из (материалов) прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал — это очевидно — в первую очередь, британским властям».
В свою очередь, Березовский был заинтересован в ликвидации Александра Литвиненко, заявил представитель Генпрокуратуры. Перед своей смертью бывший офицер ФСБ мог дать показания против Бориса Березовского, отмечают в российском ведомстве.
Николай Атмоньев, советник генерального прокурора РФ: «В ходе следствия было установлено у нас, что к ноябрю 2006 года, когда Литвиненко погиб, у него существенно испортились отношения с Березовским. Литвиненко мог дать изобличающие его показания».
Великобритания отказалась предоставлять России доказательства по делу о смерти Александра Литвиненко — все материалы были засекречены. С момента возбуждения Генпрокуратурой РФ уголовного дела по факту смерти Литвиненко до настоящего времени британские власти и, в частности, британское МВД в полном объеме не выполнило ни одного российского запроса о производстве процессуальных действий на территории Великобритании, отмечают в генпрокуратуре. При этом пик отказов Лондона о выдаче в РФ пришелся на время, когда МВД возглавляла Тереза Мэй.
Представитель Гепрокуратуры заявил, что сегодня РФ обнародует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в период исполнения ею обязанностей главы МВД. Сейчас в Telegram-канале ведомства уже опубликованы некоторые документы по делам Литвиненко и Березовского.
Саак Карапетян, заместитель генерального прокурора: «Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны».
В российском ведомстве отмечают сходство между обвинениями Великобритании в адрес РФ касательно отравления Сергея Скрипаля и его дочери, покушения на Бориса Березовского и смерти Александра Литвиненко.
Саак Карапетян: «Антироссийская кампания в связи с сообщением об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию. Аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес РФ по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в РФ за совершение тяжких преступлений. И неоднократно выступали с различными заявлениями против российских властей. Таким образом, искусственно создавался ложный мотив для физического уничтожения».
67-летний олигарх Борис Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. Бизнесмен повесился. Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 года в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия были найдены без сознания на улице в Солсбери. Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил в покушении Россию. В Москве категорически отвергли эти обвинения. В результате последовала массовая высылка дипломатов.
Саак Карапетян, заместитель Генерального прокурора РФ: «Как только Березовский, как следует из (материалов) прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал — это очевидно — в первую очередь, британским властям».
В свою очередь, Березовский был заинтересован в ликвидации Александра Литвиненко, заявил представитель Генпрокуратуры. Перед своей смертью бывший офицер ФСБ мог дать показания против Бориса Березовского, отмечают в российском ведомстве.
Николай Атмоньев, советник генерального прокурора РФ: «В ходе следствия было установлено у нас, что к ноябрю 2006 года, когда Литвиненко погиб, у него существенно испортились отношения с Березовским. Литвиненко мог дать изобличающие его показания».
Великобритания отказалась предоставлять России доказательства по делу о смерти Александра Литвиненко — все материалы были засекречены. С момента возбуждения Генпрокуратурой РФ уголовного дела по факту смерти Литвиненко до настоящего времени британские власти и, в частности, британское МВД в полном объеме не выполнило ни одного российского запроса о производстве процессуальных действий на территории Великобритании, отмечают в генпрокуратуре. При этом пик отказов Лондона о выдаче в РФ пришелся на время, когда МВД возглавляла Тереза Мэй.
Представитель Гепрокуратуры заявил, что сегодня РФ обнародует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в период исполнения ею обязанностей главы МВД. Сейчас в Telegram-канале ведомства уже опубликованы некоторые документы по делам Литвиненко и Березовского.
Саак Карапетян, заместитель генерального прокурора: «Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны».
В российском ведомстве отмечают сходство между обвинениями Великобритании в адрес РФ касательно отравления Сергея Скрипаля и его дочери, покушения на Бориса Березовского и смерти Александра Литвиненко.
Саак Карапетян: «Антироссийская кампания в связи с сообщением об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию. Аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес РФ по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в РФ за совершение тяжких преступлений. И неоднократно выступали с различными заявлениями против российских властей. Таким образом, искусственно создавался ложный мотив для физического уничтожения».
67-летний олигарх Борис Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. Бизнесмен повесился. Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 года в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия были найдены без сознания на улице в Солсбери. Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил в покушении Россию. В Москве категорически отвергли эти обвинения. В результате последовала массовая высылка дипломатов.
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