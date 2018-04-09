В подмосковном Ногинске бродячий пес порвал лицо четырехлетней девочке

Правоохранители в Московской области разбираются в обстоятельствах нападения бродячей собаки на маленького ребенка.
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Как сообщается на сайте регионального ГСУ СКР, беспризорный пес набросился на 4-летнюю девочку в подмосковном Ногинске. Инцидент произошел 7 апреля, но известно о нем стало только сегодня. Ребенок с папой находились рядом с домом, в какой-то момент девочка обняла бродячую собаку, после чего животное вцепилось ей в лицо и отпустило только после того, как отец применил силу.
Покусанную девочку на машине скорой помощи доставили в больницу, врачи обнаружили у ребенка укушенную рану губы и лица. В настоящий момент жизни и здоровью маленькой пациентки ничто не угрожает. По факту случившегося Следственный отдел по городу Ногинску ГСУСК России по Московской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Покусанную девочку на машине скорой помощи доставили в больницу, врачи обнаружили у ребенка укушенную рану губы и лица. В настоящий момент жизни и здоровью маленькой пациентки ничто не угрожает. По факту случившегося Следственный отдел по городу Ногинску ГСУСК России по Московской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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