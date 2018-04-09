Правозащитники потребовали оштрафовать YouTube за сбор данных о детях

Несколько американских правозащитных организаций заявили, что YouTube в течение нескольких лет незаконно собирал информацию о пользователях сервиса младше 13 лет.
Не менее 20 правозащитных групп обратились в понедельник с жалобой в Федеральную торговую комиссию США с требованием оштрафовать компанию YouTube за незаконный сбор данных о несовершеннолетних. Штраф может достичь «десятков миллиардов» долларов, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, правозащитники обвиняют YouTube в нарушении Закона о защите личных данных детей в Интернете (COPPA), согласно которому компании должны получать согласие родителей на сбор информации об их детях, если дети не достигли возраста 13 лет.
Из текста обращения: «Google получил существенную прибыль от сбора личной информации о детях на YouTube. Этот незаконный сбор продолжался годы и затронул десятки миллионов американских детей».
По правилам YouTube, на видеохостинге могут зарегистрироваться только пользователи старше 13 лет. Однако многие родители позволяют своим детям пользоваться их аккаунтами, так как на YouTube много контента, предназначенного для детей. Кроме того, заявляют правозащитники, многие дети скрывают свой возраст, чтобы зарегистрироваться на сайте. По некоторым данным, около 45% детей в возрасте от 8 до 12 лет имеют аккаунты на YouTube, и компания передает их данные рекламодателям.
Согласно документу, от действий компании могли пострадать 23 миллиона несовершеннолетних. Правозащитники требуют назначить YouTube штраф в размере до 41,4 миллиона долларов за каждое нарушение и обязать компанию изменить политику в отношении сбора информации.
Представитель Google заявил телеканалу, что защита детей и семей «всегда была приоритетом» компании, и напомнил о существовании приложения YouTube Kids, предназначенного для детей и полностью соответствующего закону COPPA.
Представитель Google: «Поскольку YouTube не предназначен для детей, мы вложили значительные средства в создание приложения YouTube Kids, чтобы предложить альтернативный продукт, созданный специально для детей».
Напомним, ранее в центре похожего скандала оказалась компания Facebook. В середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети, предлагала им адресную политическую рекламу. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей. В связи с этим в Facebook сообщили, что компания изменит систему контроля пользователя над своими личными данными.
По данным телеканала, правозащитники обвиняют YouTube в нарушении Закона о защите личных данных детей в Интернете (COPPA), согласно которому компании должны получать согласие родителей на сбор информации об их детях, если дети не достигли возраста 13 лет.
Из текста обращения: «Google получил существенную прибыль от сбора личной информации о детях на YouTube. Этот незаконный сбор продолжался годы и затронул десятки миллионов американских детей».
По правилам YouTube, на видеохостинге могут зарегистрироваться только пользователи старше 13 лет. Однако многие родители позволяют своим детям пользоваться их аккаунтами, так как на YouTube много контента, предназначенного для детей. Кроме того, заявляют правозащитники, многие дети скрывают свой возраст, чтобы зарегистрироваться на сайте. По некоторым данным, около 45% детей в возрасте от 8 до 12 лет имеют аккаунты на YouTube, и компания передает их данные рекламодателям.
Согласно документу, от действий компании могли пострадать 23 миллиона несовершеннолетних. Правозащитники требуют назначить YouTube штраф в размере до 41,4 миллиона долларов за каждое нарушение и обязать компанию изменить политику в отношении сбора информации.
Представитель Google заявил телеканалу, что защита детей и семей «всегда была приоритетом» компании, и напомнил о существовании приложения YouTube Kids, предназначенного для детей и полностью соответствующего закону COPPA.
Представитель Google: «Поскольку YouTube не предназначен для детей, мы вложили значительные средства в создание приложения YouTube Kids, чтобы предложить альтернативный продукт, созданный специально для детей».
Напомним, ранее в центре похожего скандала оказалась компания Facebook. В середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 50 миллионов пользователей соцсети, предлагала им адресную политическую рекламу. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей. В связи с этим в Facebook сообщили, что компания изменит систему контроля пользователя над своими личными данными.
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