В США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады

В американском штате
Нью-Йорк школьный автобус врезался в пролет эстакады. Пострадали более 40 человек.
Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. Отмечается, что авария случилась в воскресенье вечером на Лонг-Айленде. Водитель неверно оценил высоту эстакады и врезался в нее. В результате у автобуса была полностью снесена крыша.
От удара травмы различной степени тяжести получили 42 человека из 44, находившихся в салоне. Ранения шестерых из них оцениваются как серьезные.
Известно, что дети возвращались домой после весенних каникул в Европе. Они ехали из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в один из торговых центров, где их ждали родители. В полиции говорят, что водитель автобуса не знал местных особенностей движения на автомагистралях.
От удара травмы различной степени тяжести получили 42 человека из 44, находившихся в салоне. Ранения шестерых из них оцениваются как серьезные.
Известно, что дети возвращались домой после весенних каникул в Европе. Они ехали из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в один из торговых центров, где их ждали родители. В полиции говорят, что водитель автобуса не знал местных особенностей движения на автомагистралях.
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