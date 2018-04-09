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    В США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады. ДТП, США, автобусы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады

    В США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады

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    • Фото: MrPROPWASH / youtube.com
    В США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады

    В США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады

    В США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады
    • Фото: MrPROPWASH / youtube.com

      • В американском штате Нью-Йорк школьный автобус врезался в пролет эстакады. Пострадали более 40 человек.

      Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. Отмечается, что авария случилась в воскресенье вечером на Лонг-Айленде. Водитель неверно оценил высоту эстакады и врезался в нее. В результате у автобуса была полностью снесена крыша.

      От удара травмы различной степени тяжести получили 42 человека из 44, находившихся в салоне. Ранения шестерых из них оцениваются как серьезные.

      Известно, что дети возвращались домой после весенних каникул в Европе. Они ехали из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в один из торговых центров, где их ждали родители. В полиции говорят, что водитель автобуса не знал местных особенностей движения на автомагистралях.



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