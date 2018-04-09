В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая

Подготовка к параду Победы, который состоится 9 Мая, вступила в завершающую стадию. На подмосковном полигоне Алабино сегодня проводится первая совместная репетиция главного военного смотра страны.

На земле в тренировке участвуют 10 тысяч офицеров, солдат, курсантов и даже сотрудники некоторых силовых ведомств. Впервые в парадном расчете проедут боевые машины поддержки танков «Терминатор». В воздух подняли экипажи ВКС, более 70 самолетов и вертолетов. Это стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, штурмовики.



Всего на суше и в небе парадным маршем пройдут и пролетят около 100 единиц военной техники. Полигон в Алабино имитирует Красную площадь, где репетиция пройдет в конце апреля.