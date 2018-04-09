Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  
    В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая. День Победы, Московская область, армия и флот РФ, парады, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая

    В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая

    комментировать
    В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая

    В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая

    В Подмосковье тысячи военных готовятся к торжествам 9 Мая

      Подготовка к параду Победы, который состоится 9 Мая, вступила в завершающую стадию. На подмосковном полигоне Алабино сегодня проводится первая совместная репетиция главного военного смотра страны.

      На земле в тренировке участвуют 10 тысяч офицеров, солдат, курсантов и даже сотрудники некоторых силовых ведомств. Впервые в парадном расчете проедут боевые машины поддержки танков «Терминатор». В воздух подняли экипажи ВКС, более 70 самолетов и вертолетов. Это стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, штурмовики.

      Всего на суше и в небе парадным маршем пройдут и пролетят около 100 единиц военной техники. Полигон в Алабино имитирует Красную площадь, где репетиция пройдет в конце апреля.

      Новости по теме

      День Победы

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru