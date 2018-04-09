В Уфе центр иппотерапии для детей с ДЦП и аутизмом оказался на грани закрытия

В башкирской столице решается судьба единственного в регионе центра иппотерапии. Он уже более десятка лет бесплатно помогает детям с ДЦП, аутизмом и родовыми травмами, но скоро они могут остаться без лечения. Внезапно взлетевшая цена на аренду земли поставила организацию на грань закрытия. Родители особенных детей обращались во все инстанции с просьбой сохранить уникальный центр, но никакого ответа пока нет.

Держаться на лошади Лёше теперь проще, чем ходить. Недавно он занял третье место на соревнованиях по верховой езде среди детей-инвалидов. Для него это большая победа.



Анастасия Еремеева, педагог по иппотерапии: «На первое занятие он вообще сидел скрюченный, мы вообще не могли его разогнуть. Ни на спину, ни вперед, ничего делать не мог, это ему давалось с очень большими болями».



Педагоги-волонтеры вместе с родителями 15 лет назад сами расчистили свалку, попросили лошадей у колхозов, построили конюшню, начали учить и лечить детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом. Первый центр иппотерапии в Башкирии так и остался единственным.



Наталья Никитина, руководитель центра иппотерапии: «Почему у нас в республике больше не открывается таких центров? Потому что это дорого. Больше даже не в финансовом плане — приобрести лошадь, построить что-то. Это кадровый вопрос, надо вкладывать душу».



Выживают за счет благотворительных фондов и грантов. Раньше аренда земли была льготной, но социализм закончился 3 года назад. Из республиканской земля перешла в собственность городской администрации, оплата выросла сразу в 10 раз. Долг перед мэрией уже достиг 800 тысяч рублей. Подробности — в репортаже корреспондента Александры Тонких.