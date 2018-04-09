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    СМИ узнали о планах Минтранса увеличить штрафы за задержку авиарейсов. Минтранс РФ, авиакомпании, авиация, штрафы, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали о планах Минтранса увеличить штрафы за задержку авиарейсов

    СМИ узнали о планах Минтранса увеличить штрафы за задержку авиарейсов

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    СМИ узнали о планах Минтранса увеличить штрафы за задержку авиарейсов

    СМИ узнали о планах Минтранса увеличить штрафы за задержку авиарейсов

      Минтранс намерен увеличить компенсацию за задержку авиарейсов в 14 раз. Сейчас, согласно Воздушному кодексу, за каждый час опоздания перевозчик платит 25 рублей. Эти штрафы привязаны к величине МРОТ от 2000 года, а это 100 рублей.

      Нынешние санкции для перевозчиков совсем неощутимы. Как сегодня сообщают «Известия», Минтранс в течение нескольких недель завершит работу над законопроектом, который увеличит авиакомпенсации до 339 рублей. Другими словами, если самолет задержится на сутки, можно будет требовать 8 тысяч, а не 600 рублей, как раньше.

      Изменения касаются прежде всего внутренних рейсов. Россиянам, которые летят международным перелетом, можно рассчитывать на компенсации по Монреальской конвенции — до 390 тысяч рублей. Правда, отечественные перевозчики ранее объясняли, что эти деньги пассажиры автоматически не получат, размер убытков из-за задержки нужно будет доказать в суде.

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