Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  

    Пожар в наркодиспансере в Костроме начался из-за загоревшегося матраса

    комментировать

    Пожар в наркодиспансере в Костроме начался из-за загоревшегося матраса

    Пожар в наркодиспансере в Костроме начался <nobr>из-за</nobr> загоревшегося матраса

    Возгорание, которое произошло в понедельник ранним утром в одной из палат стационара Костромского областного наркологического диспансера, было ликвидировано за полчаса, сообщили в МЧС.

    Спасатели установили, что причиной пожара в наркодиспансере стал загоревшийся в одной из палат матрас.

    Кроме того, представитель главного управления МЧС по Костромской области в интервью РИА Новости опровергла, что в пожаре пострадали пять человек.

    Представитель МЧС Костромской области: «Никто не пострадал. По оперативным данным, два человека временно переведены в лечебные учреждения города Костромы».

    Из здания были эвакуированы 22 пациента. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые устанавливают виновника происшествия.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru