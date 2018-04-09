Пожар в наркодиспансере в Костроме начался из-за загоревшегося матраса

Возгорание, которое произошло в понедельник ранним утром в одной из палат стационара Костромского областного наркологического диспансера, было ликвидировано за полчаса, сообщили в МЧС.
Спасатели установили, что причиной пожара в наркодиспансере стал загоревшийся в одной из палат матрас.
Кроме того, представитель главного управления МЧС по Костромской области в интервью РИА Новости опровергла, что в пожаре пострадали пять человек.
Представитель МЧС Костромской области: «Никто не пострадал. По оперативным данным, два человека временно переведены в лечебные учреждения города Костромы».
Из здания были эвакуированы 22 пациента. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые устанавливают виновника происшествия.
Кроме того, представитель главного управления МЧС по Костромской области в интервью РИА Новости опровергла, что в пожаре пострадали пять человек.
Представитель МЧС Костромской области: «Никто не пострадал. По оперативным данным, два человека временно переведены в лечебные учреждения города Костромы».
Из здания были эвакуированы 22 пациента. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые устанавливают виновника происшествия.
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