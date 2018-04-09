Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  

    Севастопольский банк «ВВБ» лишился лицензии

    комментировать

    Севастопольский банк «ВВБ» лишился лицензии

    Севастопольский банк «ВВБ» лишился лицензии

    ЦБ с 9 апреля отозвал лицензию на осуществление операций у севастопольского банка «ВВБ».

    Как сообщается на сайте регулятора, с 12 декабря была введена временная администрация сроком на полгода, тогда же начал действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов, введенный на квартал.

    Деятельность руководства «ВВБ» привела к тому, что на балансе кредитной компании образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. В декабре 2017 года банк оказался неспособен исполнять требования кредиторов.

    ЦБ отмечал, что решил ввести администрацию для защиты интересов кредиторов и вкладчиков с учетом значимости кредитной организации для Крыма и Севастополя. Регулятор собирался после оценки финансового положения банка временной администрацией определить оптимальные меры для разрешения сложившейся ситуации. С 12 марта ЦБ РФ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка ВВБ на три месяца.

    Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 179-е место в банковской системе страны.

    Новости по теме

    Отзыв лицензий у банков

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru