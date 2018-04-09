Севастопольский банк «ВВБ» лишился лицензии

ЦБ с 9 апреля отозвал лицензию на осуществление операций у севастопольского банка «ВВБ».
Как сообщается на сайте регулятора, с 12 декабря была введена временная администрация сроком на полгода, тогда же начал действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов, введенный на квартал.
Деятельность руководства «ВВБ» привела к тому, что на балансе кредитной компании образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. В декабре 2017 года банк оказался неспособен исполнять требования кредиторов.
ЦБ отмечал, что решил ввести администрацию для защиты интересов кредиторов и вкладчиков с учетом значимости кредитной организации для Крыма и Севастополя. Регулятор собирался после оценки финансового положения банка временной администрацией определить оптимальные меры для разрешения сложившейся ситуации. С 12 марта ЦБ РФ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка ВВБ на три месяца.
Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 179-е место в банковской системе страны.
Деятельность руководства «ВВБ» привела к тому, что на балансе кредитной компании образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. В декабре 2017 года банк оказался неспособен исполнять требования кредиторов.
ЦБ отмечал, что решил ввести администрацию для защиты интересов кредиторов и вкладчиков с учетом значимости кредитной организации для Крыма и Севастополя. Регулятор собирался после оценки финансового положения банка временной администрацией определить оптимальные меры для разрешения сложившейся ситуации. С 12 марта ЦБ РФ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка ВВБ на три месяца.
Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 179-е место в банковской системе страны.
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