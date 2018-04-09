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    Поднятый со дна моря американский танк «Шерман» восстановят к 9 Мая. Великая Отечественная война, День Победы, Ленинградская область, армия и флот РФ, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоднятый со дна моря американский танк «Шерман» восстановят к 9 Мая

    Поднятый со дна моря американский танк «Шерман» восстановят к 9 Мая

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    Поднятый со дна моря американский танк «Шерман» восстановят к 9 Мая

    Поднятый со дна моря американский танк «Шерман» восстановят к 9 Мая

    Поднятый со дна моря американский танк «Шерман» восстановят к 9 Мая

      Американский танк «Шерман», затонувший за полтора месяца до окончания Великой Отечественной войны и поднятый со дна Баренцева моря, восстановят всего за месяц, чтобы он смог принять участие в торжествах 9 Мая, но произойдет это на другом конце страны — в Приморье.

      Из Мурманска во Владивосток боевую машину уже доставил военно-транспортный Ил-76. Выглядит танк сейчас не слишком парадно. Это неудивительно после более чем 70 лет, проведенных на глубине 50 метров.

      В марте 1945 года союзнический транспорт был потоплен немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив. Помимо танков, сухогруз перевозил в СССР зенитки, боеприпасы, одежду и обувь.

      смотретьВоенные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»
      Военные ЗВО дают вторую жизнь затонувшему американскому танку «Шерман»
      В прошлом месяце «Шерман» был поднят водолазами Северного флота. Операцию проводили с соблюдением мер безопасности, ведь вокруг техники лежали сотни снарядов, которые могли взорваться от малейшего прикосновения.

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