Пасхальный фестиваль: в Москве выступили солисты и симфонический оркестр Мариинки

Московский Пасхальный фестиваль открылся выступлениями симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Концертную версию оперы Чайковского «Иоланта» смог услышать каждый желающий, причем в любой точке света. Выступление артистов транслировалось в режиме реального времени в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».



Вечером в Большом зале консерватории оркестр Мариинского театра дал еще один концерт. В программу вошли редко звучащие произведения и популярная классика.



Нынешний Пасхальный фестиваль — уже 17-й по счету. Он станет одним из самых масштабных. Мероприятие продлится до 9 мая. За это время шедевры симфонической, хоровой и камерной музыки услышат поклонники классики в 30 российских регионах.