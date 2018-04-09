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    Пасхальный фестиваль: в Москве выступили солисты и симфонический оркестр Мариинки. Мариинский театр, Пасха, музыка и музыканты, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПасхальный фестиваль: в Москве выступили солисты и симфонический оркестр Мариинки

    Пасхальный фестиваль: в Москве выступили солисты и симфонический оркестр Мариинки

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    Пасхальный фестиваль: в Москве выступили солисты и симфонический оркестр Мариинки

    Пасхальный фестиваль: в Москве выступили солисты и симфонический оркестр Мариинки

    Пасхальный фестиваль: в Москве выступили солисты и симфонический оркестр Мариинки

      Московский Пасхальный фестиваль открылся выступлениями симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

      Концертную версию оперы Чайковского «Иоланта» смог услышать каждый желающий, причем в любой точке света. Выступление артистов транслировалось в режиме реального времени в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

      Вечером в Большом зале консерватории оркестр Мариинского театра дал еще один концерт. В программу вошли редко звучащие произведения и популярная классика.

      Нынешний Пасхальный фестиваль — уже 17-й по счету. Он станет одним из самых масштабных. Мероприятие продлится до 9 мая. За это время шедевры симфонической, хоровой и камерной музыки услышат поклонники классики в 30 российских регионах.

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