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    На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция. Венгрия, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

    На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

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    На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

    На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

    На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

      В Венгрии прошли парламентские выборы. Результаты голосования уже известны. Победила правящая коалиция во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном. За нее проголосовали больше 49% избирателей.

      Коалиция получит 2/3 мест в венгерском парламенте, а ее главный соперник, крайне правая партия «Йоббик», набирает чуть меньше 20% голосов.

      Депутатов в Государственное собрание Венгрии избирают каждые 4 года. В этом году граждане побили все предыдущие рекорды явки. За полчаса до закрытия участков она составила больше 68%.

      На избирательных участках весь день выстраивались длинные очереди, поэтому для тех, кто успел ее занять до 19:00 по местному времени, голосование продолжилось и после официального закрытия.

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