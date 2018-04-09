На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция

В Венгрии прошли парламентские выборы. Результаты голосования уже известны. Победила правящая коалиция во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном. За нее проголосовали больше 49% избирателей.

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Коалиция получит 2/3 мест в венгерском парламенте, а ее главный соперник, крайне правая партия «Йоббик», набирает чуть меньше 20% голосов.



Депутатов в Государственное собрание Венгрии избирают каждые 4 года. В этом году граждане побили все предыдущие рекорды явки. За полчаса до закрытия участков она составила больше 68%.



На избирательных участках весь день выстраивались длинные очереди, поэтому для тех, кто успел ее занять до 19:00 по местному времени, голосование продолжилось и после официального закрытия.