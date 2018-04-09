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    ДТП со скорой: водитель Subaru бросил в разбитой машине раненую спутницу. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДТП со скорой: водитель Subaru бросил в разбитой машине раненую спутницу

    ДТП со скорой: водитель Subaru бросил в разбитой машине раненую спутницу

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    ДТП со скорой: водитель Subaru бросил в разбитой машине раненую спутницу

    ДТП со скорой: водитель Subaru бросил в разбитой машине раненую спутницу

    ДТП со скорой: водитель Subaru бросил в разбитой машине раненую спутницу

      В российской столице разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого перевернулась карета скорой помощи и пострадали четыре человека.

      Дорожная авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас кадры изучают следователи. Легковая машина на полном ходу протаранила медицинский фургон, тот на огромной скорости влетел в столб, перевернулся набок и остался лежать на проезжей части.

      Прохожие еще до приезда докторов перевернули неотложку, чтобы помочь пострадавшим. Женщина-врач при ударе вылетела через окно и получила переломы ног. Второго медика, водителя и пациентку удалось достать лишь с привлечением спецтехники.

      Андрей Ставский, очевидец: «Дорожники рядом проезжали, зацепили крючками дверь, выдернули ее, чтобы пострадавшую вытащить и на носилки положить. Она в сознании была, в шоковом состоянии, голова вся была разбита. Кошмар!»

      смотретьДТП со скорой на востоке Москвы попало на видео
      ДТП со скорой на востоке Москвы попало на видео
      Водитель Subaru, как сообщили очевидцы, якобы сбежал с места, бросив не только автомобиль, но и девушку, которая была в салоне.

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