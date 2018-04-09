ДТП со скорой: водитель Subaru бросил в разбитой машине раненую спутницу

В российской столице разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого перевернулась карета скорой помощи и пострадали четыре человека.
Дорожная авария попала в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас кадры изучают следователи. Легковая машина на полном ходу протаранила медицинский фургон, тот на огромной скорости влетел в столб, перевернулся набок и остался лежать на проезжей части.
Прохожие еще до приезда докторов перевернули неотложку, чтобы помочь пострадавшим. Женщина-врач при ударе вылетела через окно и получила переломы ног. Второго медика, водителя и пациентку удалось достать лишь с привлечением спецтехники.
Андрей Ставский, очевидец: «Дорожники рядом проезжали, зацепили крючками дверь, выдернули ее, чтобы пострадавшую вытащить и на носилки положить. Она в сознании была, в шоковом состоянии, голова вся была разбита. Кошмар!»
Водитель Subaru, как сообщили очевидцы, якобы сбежал с места, бросив не только автомобиль, но и девушку, которая была в салоне.
Прохожие еще до приезда докторов перевернули неотложку, чтобы помочь пострадавшим. Женщина-врач при ударе вылетела через окно и получила переломы ног. Второго медика, водителя и пациентку удалось достать лишь с привлечением спецтехники.
Андрей Ставский, очевидец: «Дорожники рядом проезжали, зацепили крючками дверь, выдернули ее, чтобы пострадавшую вытащить и на носилки положить. Она в сознании была, в шоковом состоянии, голова вся была разбита. Кошмар!»
Водитель Subaru, как сообщили очевидцы, якобы сбежал с места, бросив не только автомобиль, но и девушку, которая была в салоне.
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