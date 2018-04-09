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    Во Франции мэр города угрожал бездомным катаной

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    Во Франции мэр города угрожал бездомным катаной

    Во Франции мэр города угрожал бездомным катаной

    Мэр французского города Виссу, департамент Эсон, Ришар Тренкье был помещен под стражу из-за того, что угрожал бродягам катаной.

    Как сообщает газета Monde, на Треньке был надет бронежилет, а в руках он держал пистолет. Кроме того, по словам источника издания, мэра сопровождали его первый заместитель и несколько сотрудников полиции.

    По другой версии, Треньке вступил в конфликт с бездомными из-за того, что они хотели обосноваться на парковке частного детского сада. Одного из бродяг задержали, так как в его машине нашли ружье.

    По данным французских СМИ, тест градоначальника на содержание алкоголя в крови дал положительный результат.

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