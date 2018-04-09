Постпред РФ при ОБСЕ: Лондону не удалось политизировать дело Скрипаля

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Великобритания пыталась поставить дело Скрипаля на повестку дня постоянного совета организации. Однако попытка политизировать эту тему не удалась.
Александр Лукашевич, постпред РФ при ОБСЕ: «Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках. Конечно, британцы пытались вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета. Но это не более чем выхлоп. С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит».
В интервью газете «Известия» Лукашевич отметил что в данный момент события принимают иной оборот. Поэтому Великобритания, вероятно, откажется от обсуждения темы на международных площадках.
Александр Лукашевич: «Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках. Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный. Надо понимать, что на площадке ОБСЕ мы больше расходимся и ссоримся по украинским делам».
Напомним, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери. Лондон обвинил в этом Россию. При этом исследователи из британской военной лаборатории Портон-Даун не смогли доказать, что использованное вещество произведено в РФ.
6 апреля в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что после выводов лаборатории Портон-Даун рассыпался главный аргумент британской стороны о «несомненно российском происхождении вещества», на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о «высокой степени вероятности» причастности России.
В интервью газете «Известия» Лукашевич отметил что в данный момент события принимают иной оборот. Поэтому Великобритания, вероятно, откажется от обсуждения темы на международных площадках.
Александр Лукашевич: «Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках. Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный. Надо понимать, что на площадке ОБСЕ мы больше расходимся и ссоримся по украинским делам».
Напомним, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери. Лондон обвинил в этом Россию. При этом исследователи из британской военной лаборатории Портон-Даун не смогли доказать, что использованное вещество произведено в РФ.
6 апреля в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что после выводов лаборатории Портон-Даун рассыпался главный аргумент британской стороны о «несомненно российском происхождении вещества», на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о «высокой степени вероятности» причастности России.
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