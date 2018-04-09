Минстрой поручил проверить расположение детских игровых комнат в ТЦ

Минстрой поручил региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, правильно ли расположены детские игровые комнаты в ТЦ. Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень.
Мень напомнил, что в России есть Свод правил по проектированию и строительству, согласно которому детские игровые комнаты в ТЦ не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода. Таким образом, региональные надзорные и контрольные органы, в том числе Госстройнадзор, не отслеживали выполнение этих правил.
Михаил Мень, глава Минстроя: «Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил про проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение. Норма существует, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает».
Глава ведомства пояснил «Известиям», что стоимость аренды на первом и втором этажах выше, поэтому игровые комнаты часто предпочитают открывать на верхних этажах.
Михаил Мень: «Когда приходит потенциальный инвестор арендовать помещение под игровую комнату и говорит: „Нет, нам это дорого“, — ему отвечают: „Тогда поднимитесь на четвертый этаж — там у нас дешевле“. Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть».
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Михаил Мень, глава Минстроя: «Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил про проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение. Норма существует, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает».
Глава ведомства пояснил «Известиям», что стоимость аренды на первом и втором этажах выше, поэтому игровые комнаты часто предпочитают открывать на верхних этажах.
Михаил Мень: «Когда приходит потенциальный инвестор арендовать помещение под игровую комнату и говорит: „Нет, нам это дорого“, — ему отвечают: „Тогда поднимитесь на четвертый этаж — там у нас дешевле“. Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть».
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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