Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Восточной Гуте. Как сообщили в
пресс-службе Елисейского дворца, главы двух государств обменялись некими доказательствами предполагаемой химической атаки в Думе.
Из сообщения пресс-службы: «Президент Эммануэль Макрон обсудил в воскресенье 8 апреля 2018 года с президентом США ситуацию в Сирии. Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте 7 апреля. Президент республики и президент США обменялись информацией и данными анализа, подтверждающими использование химического оружия».
Сообщается, что главы двух государств решили координировать свои действия и инициативы в рамках СБ ООН, который должен собраться 9 апреля в Нью-Йорке.
Информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространили так называемые независимые неправительственные организации, в числе которых «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
В Минобороны РФ опровергли сообщения о химатаке и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений. В МИД РФ выразили мнение, что цель подобных заявлений — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.
Сообщается, что главы двух государств решили координировать свои действия и инициативы в рамках СБ ООН, который должен собраться 9 апреля в Нью-Йорке.
Информацию о сбросе бомбы с хлором в Думе сирийскими ВВС распространили так называемые независимые неправительственные организации, в числе которых «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химоружия, а также раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийских властей. Глава Белого дома пообещал, что виновные понесут наказание.
В Минобороны РФ опровергли сообщения о химатаке и заявили, что готовы направить на место экспертов, которые подтвердят сфабрикованность обвинений. В МИД РФ выразили мнение, что цель подобных заявлений — это попытка выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, а также оправдать возможное военное вмешательство извне.
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