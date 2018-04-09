СМИ: в КНДР готовы отказаться от ядерного оружия

Власти КНДР заверили Вашингтон, что Ким Чен Ын готов обсуждать с американским президентом Дональдом Трампом вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американский правительственный источник, главы двух государств постоянно поддерживают контакт.
Источник: «США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова».
Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В МИД РФ заявили, что технически встреча глав двух государств может пройти на Дальнем Востоке. Позже СМИ сообщили, что обсуждается также возможность проведения встречи в столице Монголии Улан-Баторе.
Источник: «США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова».
Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В МИД РФ заявили, что технически встреча глав двух государств может пройти на Дальнем Востоке. Позже СМИ сообщили, что обсуждается также возможность проведения встречи в столице Монголии Улан-Баторе.
Комментарии