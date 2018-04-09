Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. По данным на начало апреля, в больницы с укусами клещей обратились уже 800 человек.

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Роспотребнадзор: «По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза».



В ведомстве отметили, что заболевание клещевым энцефалитом сегодня регистрируется в целом ряде субъектов. Наиболее неблагополучными в этом смысле являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) считается благополучной.



В Роспотребнадзоре напомнили, что избежать укусов клещей можно, если соблюдать несколько простых правил. Нужно носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов. Кроме того, заразиться клещевым энцефалитом можно при употреблении в пищу сырого молока, поэтому его необходимо обязательно кипятить. Возбудитель также может передаться при расчесывании места укуса.

