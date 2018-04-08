В рижской школе мужчина с тесаком напал на учеников

Вооруженный тесаком мужчина напал на детей во время школьной дискотеки. В результате ЧП пострадали три человека.
Инцидент произошел в школе №71 в латвийской столице. Директор учебного заведения Андрей Рыжиков рассказал местному телеканалу LTV7, что нападавшим оказался отец одного из учеников.
Андрей Рыжиков, директор школы: «В этот день в школе проходило „Шоу талантов“ с последующей дискотекой. У бывшего ученика 71-й школы возник конфликт со сверстниками, и он позвонил отцу. Как мне сообщили дежурные, первая стычка произошла не в самой школе, а возле нее. Отец подростка не пытался проникнуть в школу».
По информации телеканала, на этом конфликт не закончился. Подростки погнались за мужчиной, и в подъезде одного из жилых домов произошла вторая стычка, во время которой мужчина размахивал предметом, похожим на тесак.
Андрей Рыжиков, директор школы: «В этот день в школе проходило „Шоу талантов“ с последующей дискотекой. У бывшего ученика 71-й школы возник конфликт со сверстниками, и он позвонил отцу. Как мне сообщили дежурные, первая стычка произошла не в самой школе, а возле нее. Отец подростка не пытался проникнуть в школу».
По информации телеканала, на этом конфликт не закончился. Подростки погнались за мужчиной, и в подъезде одного из жилых домов произошла вторая стычка, во время которой мужчина размахивал предметом, похожим на тесак.
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