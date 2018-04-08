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    Артисты Мариинки дадут благотворительный концерт в Кемерове

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    Артисты Мариинки дадут благотворительный концерт в Кемерове

    Артисты Мариинки дадут благотворительный концерт в Кемерове

    Артисты Мариинского театра в рамках Пасхального фестиваля дадут благотворительный концерт в Кемерове. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

    Валерий Гергиев, художественный руководитель фестиваля: «Особо хочу выделить концерт в Кемерове. Это будет не самый обычный концерт, вы понимаете почему. Мы сделаем все возможное, чтобы звучала прекрасная музыка. Это будет благотворительный концерт».

    Гергиев выразил надежду, что «подобные страшные трагедии» в нашей стране больше не повторятся РИА Новости.

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    Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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    Семнадцатый сезон Московского пасхального фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных — с 8 апреля по 9 мая. Артисты Мариинского театра отправятся на гастроли на специальном поезде. В общей сложности они проедут более 20 тысяч километров и выступят во многих городах России.

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