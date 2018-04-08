«Спартак» одержал победу над «Анжи» с крупным счетом

Московский «Спартак» обыграл «Анжи» из Махачкалы в
25-м туре чемпионата России по футболу, Квинси Промес оформил хет-трик.
Матч, проходивший в Махачкале, завершился со счетом 4:1 в пользу красно-белых. Нападающий «Спартака» Квинси Промес отличился трижды: на 10-й, 14-й и 27-й (с пенальти) минутах. Еще один гол в ворота хозяев забил Илья Кутепов (56).
В составе «Анжи» на 36-й минуте отличился Хуан Лескано.
Таким образом, «Спартак» набрал 50 очков. Он продолжает преследовать «Локомотив», у которого 52 балла и игра в запасе. Ранее сегодня железнодорожники обыграли «Ростов».
В составе «Анжи» на 36-й минуте отличился Хуан Лескано.
Таким образом, «Спартак» набрал 50 очков. Он продолжает преследовать «Локомотив», у которого 52 балла и игра в запасе. Ранее сегодня железнодорожники обыграли «Ростов».
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