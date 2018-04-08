По факту ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Крыму с участием маршрутного такси и пригородного электропоезда. Об этом сообщается в
Telegram-канале СК РФ.
Из сообщения СК РФ: «Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее сообщалось, что электричка и микроавтобус столкнулись в городе Армянске на севере Крыма. В результате пять человек погибли, в их числе водитель маршрутки, еще семеро получили травмы. Авария произошла на железнодорожном переезде. Микроавтобус выехал на пути перед приближающимся поездом.
Состояние двоих пострадавших в аварии оценивается как стабильно тяжелое, еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что это граждане России и Украины. Они находятся в Красноперекопской центральной районной больнице. Еще четверо пострадавших получили в аварии легкие травмы, будут лечиться амбулаторно, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минздрава Крыма.
Между тем Ространснадзор заявил о намерении провести проверку перевозчика, чей микроавтобус выехал на пути. Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes принадлежит частной транспортной компании «Браво-Люкс».
Ранее сообщалось, что электричка и микроавтобус столкнулись в городе Армянске на севере Крыма. В результате пять человек погибли, в их числе водитель маршрутки, еще семеро получили травмы. Авария произошла на железнодорожном переезде. Микроавтобус выехал на пути перед приближающимся поездом.
Состояние двоих пострадавших в аварии оценивается как стабильно тяжелое, еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что это граждане России и Украины. Они находятся в Красноперекопской центральной районной больнице. Еще четверо пострадавших получили в аварии легкие травмы, будут лечиться амбулаторно, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минздрава Крыма.
Между тем Ространснадзор заявил о намерении провести проверку перевозчика, чей микроавтобус выехал на пути. Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes принадлежит частной транспортной компании «Браво-Люкс».
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