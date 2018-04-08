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    По факту ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму возбудили дело

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    • Фото: vk.com
    По факту ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму возбудили дело

    По факту ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму возбудили дело

    По факту ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму возбудили дело
  • Фото: vk.com

    • Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Крыму с участием маршрутного такси и пригородного электропоезда. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

    Из сообщения СК РФ: «Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Ранее сообщалось, что электричка и микроавтобус столкнулись в городе Армянске на севере Крыма. В результате пять человек погибли, в их числе водитель маршрутки, еще семеро получили травмы. Авария произошла на железнодорожном переезде. Микроавтобус выехал на пути перед приближающимся поездом.

    Состояние двоих пострадавших в аварии оценивается как стабильно тяжелое, еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Известно, что это граждане России и Украины. Они находятся в Красноперекопской центральной районной больнице. Еще четверо пострадавших получили в аварии легкие травмы, будут лечиться амбулаторно, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минздрава Крыма.

    смотретьНазваны возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму
    Названы возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму
    Между тем Ространснадзор заявил о намерении провести проверку перевозчика, чей микроавтобус выехал на пути. Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes принадлежит частной транспортной компании «Браво-Люкс».

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