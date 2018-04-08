«Абсурдистан»: уставшие от мигрантов европейцы мечтают создать собственные страны

Швеция всегда считалась одной из самых привлекательных стран для мигрантов, стремящихся в Европу. Здесь их хорошо принимали, создавали условия, порой лучшие, чем для местных жителей, и это без всяких норм и квот Евросоюза. Государство с населением менее 10 миллионов человек с 2009 года ежегодно принимало более 100 тысяч беженцев в год. В 2015-м этот показатель составил 150 тысяч, в 2016-м — 170 тысяч. С таким наплывом даже толерантная Швеция справиться не может.

Согласно последним данным, 40% жителей Мальмё, третьего по величине города Швеции, — мигранты. В некоторых районах их 80%. Журналист и политолог Ингрид Карлсвит три года назад практически бежала из Мальмё в Хельсинборг, что в 50 километрах. Но и здесь уже небезопасно. Она только что закончила книгу под названием «От Швеции к абсурдистану», в которой подробно описывает, как одна из лучших европейских стран пришла к хаосу.



Ингрид Карлквист: «Мигранты всю свою жизнь могут жить в Швеции, но никогда не учить шведский язык, при этом каждый месяц получать деньги от государства. Наших политиков не интересует реальность. Их интересует только Швеция как картинка. То есть то, как другие государства смотрят на страну. Поэтому они злятся на меня, когда я рассказываю плохие вещи о Швеции. И меня называют русским агентом».



По словам Ингрид, у шведских полицейских существует специальный код для шифровки преступлений, совершаемых мигрантами.



Ингрид Карлквист: «Его полиция использует, когда мигранты совершают преступления. Таким образом они скрывают их с 2003 года, они не рассказывают шведскому населению, как сильно растет преступность из-за тех людей, которые приезжают сюда».



Попасть в Италию мигранту через Средиземное море достаточно просто, к тому же криминальные перевозчики резко снизили тарифы — с 10 до 4 тыс. евро. После нескольких месяцев ожидания 40% таких мигрантов получают итальянские документы, остальные — нелегалы. Их в стране от 300 до 600 тысяч человек. Но Италия не слишком комфортна для жизни, поэтому мигрантам надо двигаться на север или на запад.



Французские власти тем временем рапортуют: в январе этого года они выдворили из страны на 30% нелегальных мигрантов больше, чем в январе 2017-го. Правительство говорит, что фильтровать надо тщательнее, высылать больше. Французский бюджет не справляется с наплывом мигрантов. За последние пять лет на их нужды выделено почти 5 миллиардов евро. В феврале при этом правительство должно было вынести на обсуждение проект закона «Иммиграция и убежище», но в последний момент испугалось. Всему виной французские правозащитные организации, которые объявили, что, согласно этому закону, мигранты становятся людьми второго сорта.



Ксавье Моро, политолог: «Ситуация просто страшная. Потому что мы ничего не контролируем, мы не контролируем наши границы, и плюс Евросоюз принял очень опасный закон и хочет, чтобы все страны, даже маленькие страны, тоже приняли большой объем мигрантов. Конечно, они это не хотят».



Ингрид Карлквист: «Мы создали организацию, которая называется „Свободная Швеция“. Мы хотим купить большой дом. И там будем жить не только мы, но и другие шведы, которые хотят спокойствия. Так мы создадим собственную Швецию. Раз власти не хотят помогать, мы сделаем это сами».



Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.