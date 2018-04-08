Трамп поделился с «образцовыми» членами НАТО идеальной формулой отношений с РФ

У генсека НАТО Йенса Столтенберга много аргументов против войны, в том числе холодной: дорого, рискованно, невыгодно. А еще он едва ли не чаще Дональда Трампа говорит о дружбе с Россией. Но смысл существования альянса — противодействие советской угрозе — не изменился и после падения СССР.
Изначально большие европейские державы хотели свою собственную единую армию, но случилась холодная война, и США выступили против общих европейских войск быстрого реагирования: необходимость в американских военных в Европе тогда отпадала бы.
А так США ведут борьбу с Россией уже почти 70 лет и командуют парадом в коллаборации с местными союзниками. Их главнокомандующие едут в Вашингтон праздновать столетие независимости и заверяют в бесконечной преданности.
Раймонд Вейонис, президент Латвии: «Соединенные Штаты Америки — наш ближайший друг и союзник».
Керсти Кальюлайд, президент Эстонии: «Сегодня мы вместе, мы единомышленники».
Даля Грибаускайте, президент Литвы: «Мы за вами, мы с вами! Мы выполнили наше домашнее задание».
«Домашнее задание» было общим для всей Европы — модернизация армии и увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП. Литву, Латвию и Эстонию Вашингтон считает образцовыми членами альянса и приводит в пример остальным.
Прибалты и на этот раз не зря съездили в Вашингтон: Трамп выделил им 170 миллионов на боеприпасы и противодействие России. При этом по-настоящему воевать многим будет просто не на что. Трамп стал намного экономнее. Для НАТО он сейчас — антикризисный управляющий. Он пытается заставить должников платить за американскую защиту поровну. Иногда у него получается.
Скотт Беннетт, бывший офицер армии США: «Президент Путин сказал Западу: нас вынудили разработать эти новые военные системы. Не испытывайте нас. Он показал, что все западные военные угрозы не останутся без ответа. Те, кто планировал политику разжигания войны и угроз в адрес России, начали спешно что-то менять и придумывать новые стратегии и поведение».
Европа хочет мира, но готовится к войне с Россией. У западных границ России НАТО активно разворачивает наступательную группировку войск. Здесь укрепляют дороги для прохода танков и перестраивают мосты. Варшава хвастается самым крупным военным контрактом в истории — на поставку американских противоракетных комплексов Patriot. Хотя эксперты сомневаются, что две батареи являются эффективной защитой, а на поставку восьми не хватило денег.
А многие соревнуются, кто заплатит больше: в Польше критики властей возмущаются тем, что Румынии «Пэтриоты» обошлись в два раза дешевле, а сроки поставки раньше. Другой член НАТО — Турция — американской системе и вовсе предпочла российскую С-400 и даже попросила ускорить сроки поставки.
Дональд Трамп продолжает торговать и оружием, и благосклонностью, опционально предлагая то скидки, то «хорошие отношения».
Дональд Трамп, президент США: «Хорошие отношения с Россией — это не плохо, это — хорошо. И с этим согласны почти все. Кроме совсем уж глупых людей».
Этой мыслью Трамп поделился именно с лидерами прибалтийских государств. Возражать и спорить с президентом США никто из них не решился.
Подробности — в сюжете репортера НТВ Антона Пономарёва.
А так США ведут борьбу с Россией уже почти 70 лет и командуют парадом в коллаборации с местными союзниками. Их главнокомандующие едут в Вашингтон праздновать столетие независимости и заверяют в бесконечной преданности.
Раймонд Вейонис, президент Латвии: «Соединенные Штаты Америки — наш ближайший друг и союзник».
Керсти Кальюлайд, президент Эстонии: «Сегодня мы вместе, мы единомышленники».
Даля Грибаускайте, президент Литвы: «Мы за вами, мы с вами! Мы выполнили наше домашнее задание».
«Домашнее задание» было общим для всей Европы — модернизация армии и увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП. Литву, Латвию и Эстонию Вашингтон считает образцовыми членами альянса и приводит в пример остальным.
Прибалты и на этот раз не зря съездили в Вашингтон: Трамп выделил им 170 миллионов на боеприпасы и противодействие России. При этом по-настоящему воевать многим будет просто не на что. Трамп стал намного экономнее. Для НАТО он сейчас — антикризисный управляющий. Он пытается заставить должников платить за американскую защиту поровну. Иногда у него получается.
Скотт Беннетт, бывший офицер армии США: «Президент Путин сказал Западу: нас вынудили разработать эти новые военные системы. Не испытывайте нас. Он показал, что все западные военные угрозы не останутся без ответа. Те, кто планировал политику разжигания войны и угроз в адрес России, начали спешно что-то менять и придумывать новые стратегии и поведение».
Европа хочет мира, но готовится к войне с Россией. У западных границ России НАТО активно разворачивает наступательную группировку войск. Здесь укрепляют дороги для прохода танков и перестраивают мосты. Варшава хвастается самым крупным военным контрактом в истории — на поставку американских противоракетных комплексов Patriot. Хотя эксперты сомневаются, что две батареи являются эффективной защитой, а на поставку восьми не хватило денег.
А многие соревнуются, кто заплатит больше: в Польше критики властей возмущаются тем, что Румынии «Пэтриоты» обошлись в два раза дешевле, а сроки поставки раньше. Другой член НАТО — Турция — американской системе и вовсе предпочла российскую С-400 и даже попросила ускорить сроки поставки.
Дональд Трамп продолжает торговать и оружием, и благосклонностью, опционально предлагая то скидки, то «хорошие отношения».
Дональд Трамп, президент США: «Хорошие отношения с Россией — это не плохо, это — хорошо. И с этим согласны почти все. Кроме совсем уж глупых людей».
Этой мыслью Трамп поделился именно с лидерами прибалтийских государств. Возражать и спорить с президентом США никто из них не решился.
Подробности — в сюжете репортера НТВ Антона Пономарёва.
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