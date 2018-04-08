Дело Скрипаля: Запад начал сомневаться в заявлениях Лондона об отравлении в Солсбери

Версии британских властей об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери быстро появляются и быстро опровергаются. А ведь путь один и он очень прост: чтобы не было непроверенных версий, надо идти от буквы международных документов, тогда не придется оправдываться.
По букве международных документов пытался пойти директор лаборатории Портон-Даун.
Гари Эйткенхед, заведующий лабораторией оборонной науки и техники в Портон-Даун: «Мы на 100% уверены, что это вещество из семейства нервно-паралитических агентов „Новичок“. Мы предоставили эту информацию полиции и правительству, и это вся наша роль в этом деле. Не в нашей компетенции говорить, кто сделал этот нервно-паралитический агент или откуда он взялся. Все остальные данные правительству передала разведка».
Кристоф Хёрстель, политик, советник правительства Германии: «Вы посмотрите, он стоит и краснеет, он выдавливает из себя то, что может сказать. Он же был сетевым менеджером Motorola. Его назначили только 1 января, и он же прекрасно понимает, что лаборатория — военная, никакая не независимая, она в составе министерства обороны, поэтому стоит и мучается».
Крейг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане: «Мне два моих источника в Форин-офисе жаловались: не нашли русского следа в яде. Очень расстроены, придумывают, как выкрутиться. Вот и выкручиваются, рассказывая о каких-то секретных данных разведки».
Джонатан Стил, политолог, заместитель редактора газеты The Guardian: «Понятно, что разведка дает информацию, которую нельзя раскрывать. Но хороша тогда эта информация, если про „Новичок“ они знали, а про то, что лаборатория, где его изобретали, была в Саратовской области, нет. Когда начали говорить, что „Новичок“ делали в Ясеневе, они хотя бы думали головой? Что, в штаб-квартире разведки посреди Москвы?»
Крейг Мюррей: «Я был послом в Узбекистане, я видел, как уничтожали там советские химлаборатории, я помню, что там работали ученые со всего Союза. А вы не думаете, что там были украинцы? Они очень злы на Россию. В 2016 году Иран синтезировал А-234 и сразу о этом заявил. В Сирию в 90-х уезжали ученые, тогда ведь у сирийцев было химоружие, вы уверены, что его не захватили исламисты? Они тоже злы на Россию».
Кен Ливингстон, бывший мэр Лондона: «Самый большой вопрос: почему эти двое (Сергей и Юлия Скрипаль — ред.) выжили? Если бы их хотели убрать обученные агенты, мы никогда не нашли бы концов. Если бы у Путина был секретный яд, он не стал бы его рассекречивать, гоняясь за старичком-предателем».
Крейг Мюррей: «Скрипаль стал предателем в конце 90-х. Тогда резидентом в Москве от MI6 был Кристофер Стил. Вы уверены, что он не был куратором Скрипаля? С ним вместе работал Пабло Миллер. Потом эти двое начинают писать досье на Трампа. И Миллер живет рядом со Скрипалем. Вы уверены, что Скрипаль не угрожал им, что расскажет что-то про досье тоже за большие деньги?»
Как долго продержится Британия, не предъявляя публичных доказательств по делу Скрипаля, непонятно. Но немцы уже заявляют: хотелось бы теперь получить доказательства. Литовцы: верим, но доказательства не увидели. Болгары: без доказательств можем вернуть дипломатов. Американцы: присылайте взамен высланных новых.
Страшнее обвинений в адрес Москвы та акция солидарности, которую устроили под предлогом отравления Скрипалей. Явно не важно, кто травил. России просто пытаются устроить мировую изоляцию.
Кен Ливингстон: «Теперь нужно переживать за Юлию Скрипаль. На нее будут давить. И она понимает, что и ее жизнь, и жизнь ее отца в руках британского королевства».
В этой ситуации выход абсолютно точно один: действовать в строгом соответствии с международными законами, на чем сейчас и настаивает Москва.
Подробности — в видеоматериале.
Гари Эйткенхед, заведующий лабораторией оборонной науки и техники в Портон-Даун: «Мы на 100% уверены, что это вещество из семейства нервно-паралитических агентов „Новичок“. Мы предоставили эту информацию полиции и правительству, и это вся наша роль в этом деле. Не в нашей компетенции говорить, кто сделал этот нервно-паралитический агент или откуда он взялся. Все остальные данные правительству передала разведка».
Кристоф Хёрстель, политик, советник правительства Германии: «Вы посмотрите, он стоит и краснеет, он выдавливает из себя то, что может сказать. Он же был сетевым менеджером Motorola. Его назначили только 1 января, и он же прекрасно понимает, что лаборатория — военная, никакая не независимая, она в составе министерства обороны, поэтому стоит и мучается».
Крейг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане: «Мне два моих источника в Форин-офисе жаловались: не нашли русского следа в яде. Очень расстроены, придумывают, как выкрутиться. Вот и выкручиваются, рассказывая о каких-то секретных данных разведки».
Джонатан Стил, политолог, заместитель редактора газеты The Guardian: «Понятно, что разведка дает информацию, которую нельзя раскрывать. Но хороша тогда эта информация, если про „Новичок“ они знали, а про то, что лаборатория, где его изобретали, была в Саратовской области, нет. Когда начали говорить, что „Новичок“ делали в Ясеневе, они хотя бы думали головой? Что, в штаб-квартире разведки посреди Москвы?»
Крейг Мюррей: «Я был послом в Узбекистане, я видел, как уничтожали там советские химлаборатории, я помню, что там работали ученые со всего Союза. А вы не думаете, что там были украинцы? Они очень злы на Россию. В 2016 году Иран синтезировал А-234 и сразу о этом заявил. В Сирию в 90-х уезжали ученые, тогда ведь у сирийцев было химоружие, вы уверены, что его не захватили исламисты? Они тоже злы на Россию».
Кен Ливингстон, бывший мэр Лондона: «Самый большой вопрос: почему эти двое (Сергей и Юлия Скрипаль — ред.) выжили? Если бы их хотели убрать обученные агенты, мы никогда не нашли бы концов. Если бы у Путина был секретный яд, он не стал бы его рассекречивать, гоняясь за старичком-предателем».
Крейг Мюррей: «Скрипаль стал предателем в конце 90-х. Тогда резидентом в Москве от MI6 был Кристофер Стил. Вы уверены, что он не был куратором Скрипаля? С ним вместе работал Пабло Миллер. Потом эти двое начинают писать досье на Трампа. И Миллер живет рядом со Скрипалем. Вы уверены, что Скрипаль не угрожал им, что расскажет что-то про досье тоже за большие деньги?»
Как долго продержится Британия, не предъявляя публичных доказательств по делу Скрипаля, непонятно. Но немцы уже заявляют: хотелось бы теперь получить доказательства. Литовцы: верим, но доказательства не увидели. Болгары: без доказательств можем вернуть дипломатов. Американцы: присылайте взамен высланных новых.
Страшнее обвинений в адрес Москвы та акция солидарности, которую устроили под предлогом отравления Скрипалей. Явно не важно, кто травил. России просто пытаются устроить мировую изоляцию.
Кен Ливингстон: «Теперь нужно переживать за Юлию Скрипаль. На нее будут давить. И она понимает, что и ее жизнь, и жизнь ее отца в руках британского королевства».
В этой ситуации выход абсолютно точно один: действовать в строгом соответствии с международными законами, на чем сейчас и настаивает Москва.
Подробности — в видеоматериале.
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