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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Женщина погибла под колесами поезда на серой ветке московского метро

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    • Фото: Серёжа Тухватулин / vk.com
    Женщина погибла под колесами поезда на серой ветке московского метро

    Женщина погибла под колесами поезда на серой ветке московского метро

    Женщина погибла под колесами поезда на серой ветке московского метро
  • Фото: Серёжа Тухватулин / vk.com

    • На станции «Менделеевская» женщина погибла, упав на пути перед прибывающим поездом.

    Ранее сообщалось, что на серой ветке метро произошел сбой в движении. Как выяснилось, женщина упала на рельсы перед подъезжающим поездом. Трагедия произошла на станции «Менделеевская».

    Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «Примерно в 16:45 на станции метро „Менделеевская“ Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд».

    В 16:48 на путях было снято напряжение. В 17:14 тело женщины подняли на платформу. Сотрудники полиции вызвали на место медиков, которые подтвердили смерть пассажирки. Погибшая — 45-летняя уроженка Молдавии, передает РИА Новости.

    Полицейские опросили свидетелей происшествия, те заявили, что женщину никто не толкал, она упала на рельсы сама. В 17:17 на путях снова подали напряжение, и движение было восстановлено.

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