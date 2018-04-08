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    В Германии предотвращен теракт на полумарафоне

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    В Германии предотвращен теракт на полумарафоне

    В Германии предотвращен теракт на полумарафоне

    Полиция Германии задержала четырех человек, предотвратив тем самым теракт на берлинском полумарафоне.

    Как сообщает Die Welt, правоохранители держали ситуацию под контролем, поэтому шансов реализовать свои намерения у террористов не было.

    Наблюдение за предполагаемыми террористами велось давно. Известно, что один из них является знакомым выходца из Туниса Аниса Амри, который устроил теракт на столичном рождественском рынке в декабре 2016 года.

    Накануне в немецком Мюнстере грузовик протаранил группу людей, которые сидели на открытой террасе кафе в историческом центре города. В результате три человека погибли, десятки получили ранения. В полиции сочли, что атаку устроил преступник-одиночка, а не террорист.

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