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    «Искусство развода»: Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на $3 млн. артисты, аукционы, знаменитости, кино, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Искусство развода»: Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на $3 млн

    «Искусство развода»: Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на $3 млн

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    «Искусство развода»: Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на $3 млн

    «Искусство развода»: Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на $3 млн

    «Искусство развода»: Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на $3 млн

      Знаменитый голливудский актер распродал некоторые личные вещи и реквизит фильмов.

      Рассел Кроу назвал аукцион «Искусством развода». Со своей супругой артист расстался еще шесть лет назад, но окончательно оформил расторжение брака только в конце прошлого года, оставив бывшей жене, по данными СМИ, весьма внушительную сумму.

      Впрочем, аукцион, возможно, позволит залатать дыру в бюджете звезды. Актер, который лично пришел на торги, смог выручить почти три миллиона долларов.

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