«Искусство развода»: Рассел Кроу продал на торгах личные вещи на $3 млн

Знаменитый голливудский актер распродал некоторые личные вещи и реквизит фильмов.

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Рассел Кроу назвал аукцион «Искусством развода». Со своей супругой артист расстался еще шесть лет назад, но окончательно оформил расторжение брака только в конце прошлого года, оставив бывшей жене, по данными СМИ, весьма внушительную сумму.



Впрочем, аукцион, возможно, позволит залатать дыру в бюджете звезды. Актер, который лично пришел на торги, смог выручить почти три миллиона долларов.