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    Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии. армия и флот РФ, патриарх, православие, религия, Сирия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

    Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

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    Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

    Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

    Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

      Православный мир празднует Светлое Христово Воскресение. Несколько минут назад патриарх Кирилл поздравил тех, кто по долгу службы встретил Пасху вдали от дома.

      В режиме телемоста Москва — Хмеймим предстоятель РПЦ обратился к военнослужащим в Сирии. Патриарх отметил, без помощи России в борьбе с международным терроризмом Сирия бы погибла, а враг приблизился бы и к нашим границам.

      Накануне спецрейс доставил на базу пасхальные куличи, а каждому военному патриарх передал по иконе Воскресения Христова. Ну а утром, сразу после торжественного богослужения в храме Христа Спасителя, Кирилл призвал россиян по-новому взглянуть на себя и на окружающий мир.

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