Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой российских военных в Сирии

Православный мир празднует Светлое Христово Воскресение. Несколько минут назад патриарх Кирилл поздравил тех, кто по долгу службы встретил Пасху вдали от дома.
В режиме телемоста Москва — Хмеймим предстоятель РПЦ обратился к военнослужащим в Сирии. Патриарх отметил, без помощи России в борьбе с международным терроризмом Сирия бы погибла, а враг приблизился бы и к нашим границам.
Накануне спецрейс доставил на базу пасхальные куличи, а каждому военному патриарх передал по иконе Воскресения Христова. Ну а утром, сразу после торжественного богослужения в храме Христа Спасителя, Кирилл призвал россиян по-новому взглянуть на себя и на окружающий мир.
Накануне спецрейс доставил на базу пасхальные куличи, а каждому военному патриарх передал по иконе Воскресения Христова. Ну а утром, сразу после торжественного богослужения в храме Христа Спасителя, Кирилл призвал россиян по-новому взглянуть на себя и на окружающий мир.
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