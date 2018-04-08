Для москвичей на Пасху подготовили выступления звонарей, артистов и кулинарные мастер-классы

По всей стране сегодня разносится особый пасхальный перезвон. Москвичи могут не только послушать, но и попробовать себя в колокольном искусстве на фестивалях.

Колокольный звон в Пасху имеет особое значение — это символ благой вести о спасении Иисуса Христа. Поэтому сегодня колокола звонят во всех храмах. В Сочи впервые в колокола ударили одновременно. Ровно в полдень зазвучали все храмы курорта.



В Москве в церкви Троицы в Никитниках в рамках музыкального пасхального фестиваля перезвон колоколов — это целое произведение искусства.



В столице Пасху отмечают повсюду — еще один фестиваль «Пасхальный дар» объединил артистов, художников, кулинаров. В Камергерском переулке детей учат, как испечь кулич. Здесь же — спектакли для всей семьи.



Как сообщает корреспондент НТВ Инна Осипова, в древности на Руси была традиция — в пасхальную неделю любой желающий мог звонить в церковный колокол. В некоторых храмах это возможно и сегодня.