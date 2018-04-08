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    Пни-«пауки» выступили из-под вод Балтийского моря: видео. Калининградская область, море. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПни-«пауки» выступили из-под вод Балтийского моря: видео

    Пни-«пауки» выступили из-под вод Балтийского моря: видео

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    <nobr>Пни-«пауки»</nobr> выступили <nobr>из-под</nobr> вод Балтийского моря: видео

    Пни-«пауки» выступили из-под вод Балтийского моря: видео

    <nobr>Пни-«пауки»</nobr> выступили <nobr>из-под</nobr> вод Балтийского моря: видео

      Местные жители считают, что пни старого леса, которые иногда показываются из-под воды, похожи на зубы дракона или на пауков.

      В Зеленоградске из-под отступивших вод Балтийского моря показались пни древних деревьев с необычными корнями. Это нередкое явление — пни показываются на берегу примерно два раза в год. Возраст этих пней точно неизвестен — некоторые ученые считают, что им более 200 лет.

      Местные жители привыкли к этому явлению, но оно продолжает привлекать любопытных отдыхающих. Туристы специально приезжают на берег, чтобы полюбоваться старыми пнями, похожими на пауков или зубы дракона, и пофотографироваться на их фоне.

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