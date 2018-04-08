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    Организатор скандального спектакля с Ароновой ответила на обвинения в мошенничестве. знаменитости, мошенничество, скандалы, Сургут, театр, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОрганизатор скандального спектакля с Ароновой ответила на обвинения в мошенничестве

    Организатор скандального спектакля с Ароновой ответила на обвинения в мошенничестве

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    Организатор скандального спектакля с Ароновой ответила на обвинения в мошенничестве

    Организатор скандального спектакля с Ароновой ответила на обвинения в мошенничестве

    Организатор скандального спектакля с Ароновой ответила на обвинения в мошенничестве

      Мария Аронова закатила скандал из-за денег. На видео, которое появилось в Интернете, народная артистка уверяет, что она, ее коллеги Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако не начнут спектакль, пока им не заплатят положенный гонорар — 400 тысяч рублей.

      Предъявляет Мария Аронова и виновницу всего происходящего — организатора их гастрольного тура, которую зрители, по-видимому, должны были закидать помидорами. Михаил Полицеймако уверяет: это был экспромт, но за считаные минуты вдруг нашлись деньги, актеры со спокойной душой отыграли спектакль.

      Алла Салахова — тот самый организатор. Она занимается антрепризами не один десяток лет и уверяет, что у нее и в мыслях не было обманывать таких известных актеров. Все деньги Аронова, Шакуров и Полицеймако получили вовремя. Произошла техническая заминка: уведомление о том, что деньги упали на счет, почему-то не пришло. Но Аронова выставила ее мошенницей.

      Алла Салахова: «Мы со своей стороны деньги выплатили, произошел технический сбой, надеемся, что он сейчас разрешится».

      Салахова настаивает, что выполнила все требования актеров. А список пожеланий у Ароновой, Шакурова и Полицеймако — не маленький.

      Алла Салахова: «Они получали хорошие суточные. Очень хорошие суточные, помимо своего гонорара была оплачена гостиница, оплачен был транспорт полностью. Это бизнес-классы. Это машины представительского класса. Причем Полицеймако летит тоже бизнес-классом, при всем при том, что Лановой летает экономклассом».

      Женщина до сих пор ждет извинений от актеров, ведь, по ее словам, вместо благодарности она получила пятно на репутации.

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