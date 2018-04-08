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    «Еще не умерла»: попавшую в больницу Эдиту Пьеху терроризируют звонками. болезни, больницы, знаменитости, Пьеха, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Еще не умерла»: попавшую в больницу Эдиту Пьеху терроризируют звонками

    «Еще не умерла»: попавшую в больницу Эдиту Пьеху терроризируют звонками

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    «Еще не умерла»: попавшую в больницу Эдиту Пьеху терроризируют звонками

    «Еще не умерла»: попавшую в больницу Эдиту Пьеху терроризируют звонками

    «Еще не умерла»: попавшую в больницу Эдиту Пьеху терроризируют звонками

      Эдита Пьеха уже несколько дней в больнице. По словам медиков, народная артистка находится в отделении для тяжелобольных пациентов. За здоровье 80-летней певицы молится вся страна.

      Эдиту Пьеху экстренно госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Народная артистка лежит в кардиологическом отделении одной из клиник Северной столицы.

      Соседи Эдиты Пьехи по деревне Северная Самарка — здесь много лет живет певица — докладывают, что народная артистка еще два месяца назад чувствовала себя неважно и почти не выходила на улицу. Стас Пьеха успокаивает поклонников и друзей бабушки: народная артистка переболела простудой. Из-за возраста начались осложнения.

      Стас Пьеха, внук Эдиты Пьехи: «Это обычное ОРЗ, которое перешло в бронхит. Как у всех».

      А Эдита Пьеха по телефону сообщает: у нее и правда бронхит, хронический. В детстве артистка перенесла тяжелое заболевание — туберкулез. С тех пор любая простуда заканчивается тяжелым «лающим» кашлем.

      Эдита Пьеха, народная артистка СССР: «Бронхит, просто достал. Бронхит очень сильный. И по ночам кашляю. Без конца звонят — не умерла еще? Нет, не дождетесь».

      Эдита Пьеха жалуется, что в больнице нет нужных лекарств. Привезти их некому — вся семья в отъезде. Уже через час коллеги корреспондентов программы «Ты не поверишь!» были уже у дверей отделения, где лежит Эдита Станиславовна. Но к народной артистке не пустили. Через медицинский персонал певице передали так необходимое ей лекарство и любимые розы. Эдита Пьеха по телефону сообщила, что ей все доставили в целости и сохранности.

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