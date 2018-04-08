Мать Эппле три года не разговаривает с дочерью из-за кошки

Заслуженная артистка России Жанна Эппле открыла всей стране свой секрет: она боится родную мать и не общается с ней три года.
Жанна Эппле, заслуженная артистка России: «Каждый раз, когда я приходила к своей маме, я все время сжималась, мне казалось, что я сейчас получу битой по морде».
Журналисты программы «Ты не поверишь!» нашли мать актрисы.
Людмила Эппле, мама Жанны Эппле: «Она совсем заштатная, неизвестная актриса. Совсем. Она старая, как я».
74-летняя Людмила Николаевна Эппле кокетничает: выглядит она молодо, а со знаменитой дочерью — одно лицо. Пенсионерка подтверждает, что дочь она не видела три года, а впервые за долгое время услышала накануне в программе «Секрет на миллион».
Мать Эппле до глубины души ранили признания дочери. Со слов актрисы, она — кукушка, а не мать. Отправила годовалую Жанну к дедушке с бабушкой, а те сдали внучку в интернат. Мать Эппле оправдывается: она училась, потом работала, чтобы ее Жанна ни в чем не знала отказа, а дочкой гордилась.
Называет мать Эппле и причину ссоры со знаменитой дочерью. Со слов актрисы, мать не захотела продавать свою «однушку» на окраине Москвы, чтобы помочь расплатиться ей с кредитами. Пенсионерка уверяет, что в это время у нее умерла любимая кошка, единственное существо, которое скрашивало ей одиночество.
Подробнее о семейном конфликте — в материале программы.
Журналисты программы «Ты не поверишь!» нашли мать актрисы.
Людмила Эппле, мама Жанны Эппле: «Она совсем заштатная, неизвестная актриса. Совсем. Она старая, как я».
74-летняя Людмила Николаевна Эппле кокетничает: выглядит она молодо, а со знаменитой дочерью — одно лицо. Пенсионерка подтверждает, что дочь она не видела три года, а впервые за долгое время услышала накануне в программе «Секрет на миллион».
Мать Эппле до глубины души ранили признания дочери. Со слов актрисы, она — кукушка, а не мать. Отправила годовалую Жанну к дедушке с бабушкой, а те сдали внучку в интернат. Мать Эппле оправдывается: она училась, потом работала, чтобы ее Жанна ни в чем не знала отказа, а дочкой гордилась.
Называет мать Эппле и причину ссоры со знаменитой дочерью. Со слов актрисы, мать не захотела продавать свою «однушку» на окраине Москвы, чтобы помочь расплатиться ей с кредитами. Пенсионерка уверяет, что в это время у нее умерла любимая кошка, единственное существо, которое скрашивало ей одиночество.
Подробнее о семейном конфликте — в материале программы.
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