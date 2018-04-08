Настоятель <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Настоятель 16+
    •  
    Мать Эппле три года не разговаривает с дочерью из-за кошки. артисты, знаменитости, кино, театр, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМать Эппле три года не разговаривает с дочерью из-за кошки

    Мать Эппле три года не разговаривает с дочерью из-за кошки

    1 комментарий
    Мать Эппле три года не разговаривает с дочерью <nobr>из-за</nobr> кошки

    Мать Эппле три года не разговаривает с дочерью из-за кошки

    Мать Эппле три года не разговаривает с дочерью <nobr>из-за</nobr> кошки

      Заслуженная артистка России Жанна Эппле открыла всей стране свой секрет: она боится родную мать и не общается с ней три года.

      Жанна Эппле, заслуженная артистка России: «Каждый раз, когда я приходила к своей маме, я все время сжималась, мне казалось, что я сейчас получу битой по морде».

      Журналисты программы «Ты не поверишь!» нашли мать актрисы.

      Людмила Эппле, мама Жанны Эппле: «Она совсем заштатная, неизвестная актриса. Совсем. Она старая, как я».

      74-летняя Людмила Николаевна Эппле кокетничает: выглядит она молодо, а со знаменитой дочерью — одно лицо. Пенсионерка подтверждает, что дочь она не видела три года, а впервые за долгое время услышала накануне в программе «Секрет на миллион».

      Мать Эппле до глубины души ранили признания дочери. Со слов актрисы, она — кукушка, а не мать. Отправила годовалую Жанну к дедушке с бабушкой, а те сдали внучку в интернат. Мать Эппле оправдывается: она училась, потом работала, чтобы ее Жанна ни в чем не знала отказа, а дочкой гордилась.

      Называет мать Эппле и причину ссоры со знаменитой дочерью. Со слов актрисы, мать не захотела продавать свою «однушку» на окраине Москвы, чтобы помочь расплатиться ей с кредитами. Пенсионерка уверяет, что в это время у нее умерла любимая кошка, единственное существо, которое скрашивало ей одиночество.

      Подробнее о семейном конфликте — в материале программы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru