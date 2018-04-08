Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой крашеными гранатами

Вера Савченко, сестра внефракционного депутата Рады Надежды Савченко, разместила в Сети оригинальное поздравление с Пасхой.
Сестра Надежды Савченко опубликовала в своем Facebook фотографию покрашенных гранат вместо яиц. Под снимком она разместила запись: «Вкусной Пасхи. Пусть 30 серебреников в кармане не мешают бряцанием по „душе“».
Ранее Вера Савченко заявляла о подготовке покушения на нее. В ее машине нашли взрывное устройство.
Сама Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и арестована. Ее обвинили в подготовке терактов против руководства страны. При этом мандат депутата за ней сохраняется. Под стражей Савченко объявила голодовку.
смачної паскиОпубликовано Vira Savchenko 7 апреля 2018 г.
нехай 30 срібняків в кишені не заважають брязканням по «душі»…(;
Ранее Вера Савченко заявляла о подготовке покушения на нее. В ее машине нашли взрывное устройство.
Сама Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и арестована. Ее обвинили в подготовке терактов против руководства страны. При этом мандат депутата за ней сохраняется. Под стражей Савченко объявила голодовку.
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