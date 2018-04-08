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    Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой крашеными гранатами

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    • Фото: Vira Savchenko / facebook.com
    Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой крашеными гранатами

    Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой крашеными гранатами

    Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой крашеными гранатами
  • Фото: Vira Savchenko / facebook.com

    • Вера Савченко, сестра внефракционного депутата Рады Надежды Савченко, разместила в Сети оригинальное поздравление с Пасхой.

    Сестра Надежды Савченко опубликовала в своем Facebook фотографию покрашенных гранат вместо яиц. Под снимком она разместила запись: «Вкусной Пасхи. Пусть 30 серебреников в кармане не мешают бряцанием по „душе“».

    смачної паски

    нехай 30 срібняків в кишені не заважають брязканням по «душі»…(;

    Опубликовано Vira Savchenko 7 апреля 2018 г.


    Ранее Вера Савченко заявляла о подготовке покушения на нее. В ее машине нашли взрывное устройство.

    Сама Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и арестована. Ее обвинили в подготовке терактов против руководства страны. При этом мандат депутата за ней сохраняется. Под стражей Савченко объявила голодовку.

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