«Они 17 лет нас убивают»: Хамид Карзай обвинил США в разгуле терроризма в Афганистане

Американские войска находятся в Афганистане уже 17 лет, однако ситуация с терроризмом в стране за эти годы только усугубилась.
Свою версию происходящего в регионе в интервью программе НТВ «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой изложил бывший президент Афганистана Хамид Карзай. Именно его в самом начале своего вторжения поставили американцы, чтобы строить новую страну.
Хамид Карзай: «Я задаю этот вопрос всем постоянно. Почему после 17 лет войны в Афганистане стало только опаснее? Почему война не заканчивается? Это что за война с террором? Я хлопнул дверью и ушел в отставку, когда понял, что нами просто пользуются. Ко мне шли и шли люди, из четырех разных провинций, которые рассказывали, что на вертолетах без опознавательных знаков к ним прилетают какие-то чужаки, выгоняют из домов, убивают. Ведь талибы — это местные, их все знают, с ними договариваются и как-то живут. А чужаки были даже страшнее, и называли они себя халифатом. Сейчас в Афганистане их несколько тысяч».
Карзай пояснил, что он не знает, чьи вертолеты используют «чужаки», но воздушное пространство над Афганистаном полностью контролируют американцы.
Хамид Карзай: «Наше воздушное пространство контролируется полностью американцами, без них ничего не летает. И у них в Афганистане работают контрактники — они так называют наемников, у которых своя армия, своя авиация, своя безопасность. Я пытался их выгнать, но не смог. Кого они возят, по чьему заказу, думайте сами».
Карзай также категорически опроверг заявления США, что Россия поставляет в регион оружие.
Хамид Карзай: «Это неправда. Москва всегда нам помогала. Даже когда ваши войска вторглись по приглашению Бабрака Кармаля. Да, мы тогда воевали. Но вы строили больницы и школы. И врут американцы, что из-за вашего вторжения родилась „Аль-Каида“ (запрещенная в РФ группировка). Они воспользовались войной, чтобы вырастить „Аль-Каиду“ в пакистанских лагерях. Они хотели быть единственной сверхдержавой — они этого добились. Советский Союз распался, в том числе из-за афганской войны. Но когда американцы объявили войну „Талибану“ (запрещенная в РФ группировка), вы ведь очень им помогали, вы реально верили, что боретесь с террором. Я говорил тогда Путину: начинается уже что-то не то. И он меня успокоил: мы победим „Талибан“, это общее дело. Американцы и тогда всех обманули.
Что это за война с террором, если у талибов все больше и больше оружия? Да, среди них есть умеренные — с ними можно договариваться, они просто местные жители, которые защищают свои деревни от американцев и от халифата. Но неумеренных стало гораздо больше, и без помощи России нам не справиться, потому что мы понимаем: подпитка идет через Пакистан. Среди талибов уже много пришлых. Мы говорили американцам: мы все страдаем, пакистанцы тоже не могут победить террористов, но американцы сначала вкачивали в Пакистан миллиарды, а потом объявили, что нет больше особых отношений, что Пакистан их подвел».
По словам Карзая, американцы на его вопросы отвечают лишь общими словами о стабильности в регионе.
Хамид Карзай: «Я прекрасно понимаю: если вы выстроите новые отношения с Пакистаном и новые отношения с нами, вы сможете помочь. Не британцы — мы их трижды выгоняли со своей земли, не американцы — они 17 лет нас убивают, а Россия. Потому что мы для нее — последний заслон от террористов. Мы уже полтора века непрерывно воюем, и мы очень устали».
Хамид Карзай: «Я задаю этот вопрос всем постоянно. Почему после 17 лет войны в Афганистане стало только опаснее? Почему война не заканчивается? Это что за война с террором? Я хлопнул дверью и ушел в отставку, когда понял, что нами просто пользуются. Ко мне шли и шли люди, из четырех разных провинций, которые рассказывали, что на вертолетах без опознавательных знаков к ним прилетают какие-то чужаки, выгоняют из домов, убивают. Ведь талибы — это местные, их все знают, с ними договариваются и как-то живут. А чужаки были даже страшнее, и называли они себя халифатом. Сейчас в Афганистане их несколько тысяч».
Карзай пояснил, что он не знает, чьи вертолеты используют «чужаки», но воздушное пространство над Афганистаном полностью контролируют американцы.
Хамид Карзай: «Наше воздушное пространство контролируется полностью американцами, без них ничего не летает. И у них в Афганистане работают контрактники — они так называют наемников, у которых своя армия, своя авиация, своя безопасность. Я пытался их выгнать, но не смог. Кого они возят, по чьему заказу, думайте сами».
Карзай также категорически опроверг заявления США, что Россия поставляет в регион оружие.
Хамид Карзай: «Это неправда. Москва всегда нам помогала. Даже когда ваши войска вторглись по приглашению Бабрака Кармаля. Да, мы тогда воевали. Но вы строили больницы и школы. И врут американцы, что из-за вашего вторжения родилась „Аль-Каида“ (запрещенная в РФ группировка). Они воспользовались войной, чтобы вырастить „Аль-Каиду“ в пакистанских лагерях. Они хотели быть единственной сверхдержавой — они этого добились. Советский Союз распался, в том числе из-за афганской войны. Но когда американцы объявили войну „Талибану“ (запрещенная в РФ группировка), вы ведь очень им помогали, вы реально верили, что боретесь с террором. Я говорил тогда Путину: начинается уже что-то не то. И он меня успокоил: мы победим „Талибан“, это общее дело. Американцы и тогда всех обманули.
Что это за война с террором, если у талибов все больше и больше оружия? Да, среди них есть умеренные — с ними можно договариваться, они просто местные жители, которые защищают свои деревни от американцев и от халифата. Но неумеренных стало гораздо больше, и без помощи России нам не справиться, потому что мы понимаем: подпитка идет через Пакистан. Среди талибов уже много пришлых. Мы говорили американцам: мы все страдаем, пакистанцы тоже не могут победить террористов, но американцы сначала вкачивали в Пакистан миллиарды, а потом объявили, что нет больше особых отношений, что Пакистан их подвел».
По словам Карзая, американцы на его вопросы отвечают лишь общими словами о стабильности в регионе.
Хамид Карзай: «Я прекрасно понимаю: если вы выстроите новые отношения с Пакистаном и новые отношения с нами, вы сможете помочь. Не британцы — мы их трижды выгоняли со своей земли, не американцы — они 17 лет нас убивают, а Россия. Потому что мы для нее — последний заслон от террористов. Мы уже полтора века непрерывно воюем, и мы очень устали».
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