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    Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в высотке в Москве

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    • Фото: msk_today /vk.com
    Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в высотке в Москве

    Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в высотке в Москве

    Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в высотке в Москве
  • Фото: msk_today /vk.com

    • В результате пожара в Москве пострадали один ребенок и двое взрослых.

    В МЧС проинформировали о ликвидации возгорания, возникшего в доме на Болотниковской улице. Об этом РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

    Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве: «В 12:32 пожар ликвидирован».

    Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома на Болотниковской улице. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения спасли из здания более 20 человек.

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