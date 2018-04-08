Двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в высотке в Москве

В результате пожара в Москве пострадали один ребенок и двое взрослых.
В МЧС проинформировали о ликвидации возгорания, возникшего в доме на Болотниковской улице. Об этом РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве: «В 12:32 пожар ликвидирован».
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома на Болотниковской улице. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения спасли из здания более 20 человек.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве: «В 12:32 пожар ликвидирован».
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома на Болотниковской улице. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения спасли из здания более 20 человек.
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