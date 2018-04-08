Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Москве

Утром в воскресенье на Болотниковской улице в Москве вспыхнул пожар в многоэтажке.
В 10:52 в МЧС поступило сообщение о пожаре в 17-этажном жилом доме по адресу: Болотниковская улица, дом 5, корпус 2. По предварительной информации, возгорание началось в квартире на четвертом этаже.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения во время тушения спасли из здания более 20 человек. В МЧС сообщили, что есть пострадавшие.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения во время тушения спасли из здания более 20 человек. В МЧС сообщили, что есть пострадавшие.
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