Хождение по яйцам и другие удивительные эксперименты «НашПотребНадзора»

В светлый праздник Пасхи главное украшение стола россиян — конечно, яйца. А главное застольное развлечение — само собой, яичные бои. Чтобы выиграть их, «НашПотребНадзор» поделится парой секретов.
У белых — скорлупа более тонкая, поэтому вооружаться надо коричневым. Целиться в соперника надо острым концом, под тупым находится воздушная подушка. А еще не нападать первым, а по-христиански смиренно ждать удара — у агрессора куда больше шансов остаться у разбитого яйца.
Толстуха-несушка, которая восседает на яйце три недели, не в силах его разбить. Вопрос: а какой вес выдерживает яйцо? Пять кило? Три? А может, шесть? «НашПотребНадзор» решил взвалить на них по-настоящему тяжелую ношу и все проверить.
Хрупкое яйцо — под блином от штанги. Удивительно, но держится! Хрупкость яиц — понятие очень растяжимое. Да, упав на пол, оно разобьется точно.
Есть такая легенда, что яйцо совершенно невозможно, например, раздавить руками. Мы проверили и это. Итак, мышцы у спортсменов напрягаются, атлеты краснеют, а на скорлупе — ни трещинки. А ведь они были уверены, что это будет легко. Да вы и сами можете попробовать на кухне. Главное — чтобы яйцо было целым, без малейших трещин. Тогда раздавить его точно не выйдет.
От чего же зависит прочность яйца и как это влияет на его свежесть и качество? Выдержат ли яйца вес взрослого мужчины? Подробнее — в материале программы.
Толстуха-несушка, которая восседает на яйце три недели, не в силах его разбить. Вопрос: а какой вес выдерживает яйцо? Пять кило? Три? А может, шесть? «НашПотребНадзор» решил взвалить на них по-настоящему тяжелую ношу и все проверить.
Хрупкое яйцо — под блином от штанги. Удивительно, но держится! Хрупкость яиц — понятие очень растяжимое. Да, упав на пол, оно разобьется точно.
Есть такая легенда, что яйцо совершенно невозможно, например, раздавить руками. Мы проверили и это. Итак, мышцы у спортсменов напрягаются, атлеты краснеют, а на скорлупе — ни трещинки. А ведь они были уверены, что это будет легко. Да вы и сами можете попробовать на кухне. Главное — чтобы яйцо было целым, без малейших трещин. Тогда раздавить его точно не выйдет.
От чего же зависит прочность яйца и как это влияет на его свежесть и качество? Выдержат ли яйца вес взрослого мужчины? Подробнее — в материале программы.
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