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    Как правильно пить воду: пять советов от «НашПотребНадзора». еда, здоровье, лишний вес/диеты/похудение, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак правильно пить воду: пять советов от «НашПотребНадзора»

    Как правильно пить воду: пять советов от «НашПотребНадзора»

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    Как правильно пить воду: пять советов от «НашПотребНадзора»

    Как правильно пить воду: пять советов от «НашПотребНадзора»

    Как правильно пить воду: пять советов от «НашПотребНадзора»

      Мало кто знает, что у знаменитого изречения In vino veritas есть продолжение in aqua sanitas (In vino veritas, in aqua sanitas в переводе с латыни «Истина — в вине, а здоровье — в воде»). Программа «НашПотребНадзор» решила узнать, в каких случаях простая вода помогает, а когда мешает поддерживать здоровье на плаву.

      Рекомендация про восемь стаканов воды в день кочует из журнала в журнал, посвященных красоте и здоровью, уже много лет. Но из псевдоврачей, которые подписываются под таким советом, никто, кажется, не знает, откуда он вообще взялся.

      А дал его аж в 1945 году Исследовательский совет при национальной Академии наук США. Вот только совет написал, что это «приемлемое ежедневное потребление воды для большинства взрослых». Имелось в виду, что в эти два литра входят супы, чаи, кофе, соки, овощи, фрукты — в общем, все, что человек съедает и выпивает за день.

      Но кто-то умный «посчитал», что два литра — это как раз восемь стаканов, и исковеркал профессиональный совет. А ведь если выпивать восемь стаканов воды, помимо еды и других напитков, то будешь получать вдвое больше жидкости, чем советовали американские исследователи.

      А сколько на самом деле нужно пить, чтобы организму не устроить наводнение, и не измучить его засухой? А какую лучше — ледяную или теплую? А правда ли, что, если пить во время обеда, то H2O разбавит желудочный сок и еда хуже переварится, лишь раздразнив аппетит? Все важные правила — в материале программы «НашПотребНадзор».

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