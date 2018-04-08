Говорящая мультиварка, зубная паста для похудения, «умный» штангенциркуль: тест рекламных обещаний

Поможет ли похудеть притупляющая вкусы зубная паста? Что умеет мультиварка за 60 000 рублей? И правда ли, что электронный штангенциркуль лучше, чем обычный? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.
Зубная паста для похудения
Эта зубная паста, обещает производитель, не только поможет обрести свежее дыхание и белоснежную улыбку, но и избавит от лишнего веса. Реклама уверяет: чтобы похудеть на 10 кг всего за месяц, достаточно просто регулярно чистить зубы перед ужином. Эффект якобы достигается благодаря тому, что паста блокируют вкусовые рецепторы. Цена — 1500 рублей за четыре тюбика.
Эксперты-диетологи уверены: портить себе вкусовые ощущения, чтобы есть меньше, — недальновидно. Очень велика вероятность компенсирующего переедания потом. А стоматологи обнаружили, что паста необычайно сильно снижает чувствительность эмали. Важно еще, что сертификата соответствия у производителя нет, и правда ли написана в составе, неизвестно.
Электронный штангенциркуль
Современный электронный вариант стоит 1500 рублей. Если верить надписи на упаковке, точность измерений здесь — до сотых долей миллиметра. На штанге с делениями расположена подвижная каретка с цифровым дисплеем, где автоматически появляются результаты. Их одним нажатием можно перевести из миллиметров в дюймы и наоборот, а также — другой кнопкой — обнулить.
Удобство использования понравилось и автослесарю, и мастеру по сборке часов. Однако в метрологическом институте, где провели подробную калибровку, пришли к неоднозначным выводам. Холодные цифры говорят: измеряя глубину, электроника может ошибиться на 0,2 мм, что значительно. А вот погрешность измерения нижними и верхними губками составит всего 0,03 мм — для сравнения, у механического инструмента неточность больше — примерно 0,05. В целом, результаты хорошие. «Чудо».
Мультиварка с искусственным интеллектом
Робот-повар у вас на кухне — так описывает производитель свою новую мультиварку за 60 тысяч рублей. Традиционные автоматические программы здесь предельно конкретизированы — например, в режиме «суп» можно выбрать, какой именно бульон предстоит готовить: овощной или мясной. Есть голосовые подсказки, а нагрев чаши происходит со всех сторон.
Однако в соревновании с недорогой скороваркой «робот-повар» совсем не блистал. Его способности оказались средними. Эксперты по бытовой технике объясняют: цена в мире мультиварок не всегда определяет итоговый результат. Не «чудо».
Подробности — в видеоматериале.
Эта зубная паста, обещает производитель, не только поможет обрести свежее дыхание и белоснежную улыбку, но и избавит от лишнего веса. Реклама уверяет: чтобы похудеть на 10 кг всего за месяц, достаточно просто регулярно чистить зубы перед ужином. Эффект якобы достигается благодаря тому, что паста блокируют вкусовые рецепторы. Цена — 1500 рублей за четыре тюбика.
Эксперты-диетологи уверены: портить себе вкусовые ощущения, чтобы есть меньше, — недальновидно. Очень велика вероятность компенсирующего переедания потом. А стоматологи обнаружили, что паста необычайно сильно снижает чувствительность эмали. Важно еще, что сертификата соответствия у производителя нет, и правда ли написана в составе, неизвестно.
Электронный штангенциркуль
Современный электронный вариант стоит 1500 рублей. Если верить надписи на упаковке, точность измерений здесь — до сотых долей миллиметра. На штанге с делениями расположена подвижная каретка с цифровым дисплеем, где автоматически появляются результаты. Их одним нажатием можно перевести из миллиметров в дюймы и наоборот, а также — другой кнопкой — обнулить.
Удобство использования понравилось и автослесарю, и мастеру по сборке часов. Однако в метрологическом институте, где провели подробную калибровку, пришли к неоднозначным выводам. Холодные цифры говорят: измеряя глубину, электроника может ошибиться на 0,2 мм, что значительно. А вот погрешность измерения нижними и верхними губками составит всего 0,03 мм — для сравнения, у механического инструмента неточность больше — примерно 0,05. В целом, результаты хорошие. «Чудо».
Мультиварка с искусственным интеллектом
Робот-повар у вас на кухне — так описывает производитель свою новую мультиварку за 60 тысяч рублей. Традиционные автоматические программы здесь предельно конкретизированы — например, в режиме «суп» можно выбрать, какой именно бульон предстоит готовить: овощной или мясной. Есть голосовые подсказки, а нагрев чаши происходит со всех сторон.
Однако в соревновании с недорогой скороваркой «робот-повар» совсем не блистал. Его способности оказались средними. Эксперты по бытовой технике объясняют: цена в мире мультиварок не всегда определяет итоговый результат. Не «чудо».
Подробности — в видеоматериале.
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