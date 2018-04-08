Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 8 апреля

Новый самый большой в мире круизный лайнер, ранее неизвестный орган в теле человека, пчелиный улей с краном для меда. Это и
кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Беспилотная опасность
Власти американского штата Аризона запретили испытания беспилотных автомобилей компании Uber на улицах своих городов. Это произошло после того, как одна из таких машин насмерть сбила неожиданно появившуюся на дороге велосипедистку. Расследование еще не закончено, но чиновников насторожил тот факт, что машина даже не попыталась притормозить, а сидевший за рулем — как раз для контроля — водитель тоже не успел среагировать. Власти штата дали понять, что не разрешат возобновить опыты, пока не будут полностью уверены в безопасности новых технологий.
4. Слышать телом
Американский бас-гитарист Йерко Сепульведа создал устройство, которое поможет музыкантам его амплуа лучше слышать голос именно своего инструмента в шуме концерта, а значит, играть лучше. Мини-сабвуфер прикрепляется на ремень и передает звук бас-гитары в виде вибрации, которую можно почувствовать и понять, какой интенсивности рифы испускает инструмент. Работать устройство может как в беспроводном режиме, так и будучи подключенным при помощи кабеля.
3. Самый большой
В испанском порту Малага торжественно представили построенный во Франции новый самый большой в мире круизный лайнер. Он называется «Симфония морей» и действительно впечатляет своими размерами — 362 метра в длину и 72,5 м в высоту.
Вся эта махина, впрочем, ловко швартуется даже в тесных портах благодаря двигателям, которые поворачиваются во все стороны. Размеры судна и специальные стабилизаторы позволяют почти не ощущать качку. А внутри все похоже на гигантский отель: на борту есть собственный аквапарк, сад с настоящими деревьями и травой, беговая дорожка вокруг всего корпуса, можно пролететь над палубой на зиплайне, не говоря уже о магазинах и ресторанах. Для самых богатых пассажиров предусмотрены каюты в два этажа и с собственным роялем внутри.
2. Улей с краном
Пчеловоды из Австралии Седар и Стюарт Андерсоны представили обновленную версию своего изобретения, которое три года назад собрало в Интернете рекордные 2 миллиона долларов инвестиций всего за сутки. Это улей, который позволяет забирать мед простым открытием крана, не беспокоя пчел. Главное осталось прежним — хитрый механизм рамки слегка приоткрывает соты, давая меду свободно и незаметно для насекомых вытекать наружу. Новая модель удобнее в использовании, добавлена вентиляция. Создателям уже удалось набрать заказов на впечатляющие 15 миллионов долларов — за каждый такой улей они просят 750 долларов.
1. Новый орган
Удивительно это слышать в XXI веке, но ученые открыли в теле человека новый орган, а точнее — анатомическую структуру. Сделать это позволил один из новых методов исследования — лазерная конфокальная микроскопия тканей живого человека. Обычная гистология делается в лаборатории с фиксацией химическими растворами, и сохраняется не все. А здесь удалось разглядеть, что под слизистой, например, желчных протоков в соединительной ткани есть ранее неизвестный слой, пронизанный тонкими каналами с жидкостью. Ученые дали ему временное название «интерстиций». Предполагается, что новые знания помогут лучше понять механизмы образования отеков и распространения раковых опухолей.
Власти американского штата Аризона запретили испытания беспилотных автомобилей компании Uber на улицах своих городов. Это произошло после того, как одна из таких машин насмерть сбила неожиданно появившуюся на дороге велосипедистку. Расследование еще не закончено, но чиновников насторожил тот факт, что машина даже не попыталась притормозить, а сидевший за рулем — как раз для контроля — водитель тоже не успел среагировать. Власти штата дали понять, что не разрешат возобновить опыты, пока не будут полностью уверены в безопасности новых технологий.
4. Слышать телом
Американский бас-гитарист Йерко Сепульведа создал устройство, которое поможет музыкантам его амплуа лучше слышать голос именно своего инструмента в шуме концерта, а значит, играть лучше. Мини-сабвуфер прикрепляется на ремень и передает звук бас-гитары в виде вибрации, которую можно почувствовать и понять, какой интенсивности рифы испускает инструмент. Работать устройство может как в беспроводном режиме, так и будучи подключенным при помощи кабеля.
3. Самый большой
В испанском порту Малага торжественно представили построенный во Франции новый самый большой в мире круизный лайнер. Он называется «Симфония морей» и действительно впечатляет своими размерами — 362 метра в длину и 72,5 м в высоту.
Вся эта махина, впрочем, ловко швартуется даже в тесных портах благодаря двигателям, которые поворачиваются во все стороны. Размеры судна и специальные стабилизаторы позволяют почти не ощущать качку. А внутри все похоже на гигантский отель: на борту есть собственный аквапарк, сад с настоящими деревьями и травой, беговая дорожка вокруг всего корпуса, можно пролететь над палубой на зиплайне, не говоря уже о магазинах и ресторанах. Для самых богатых пассажиров предусмотрены каюты в два этажа и с собственным роялем внутри.
2. Улей с краном
Пчеловоды из Австралии Седар и Стюарт Андерсоны представили обновленную версию своего изобретения, которое три года назад собрало в Интернете рекордные 2 миллиона долларов инвестиций всего за сутки. Это улей, который позволяет забирать мед простым открытием крана, не беспокоя пчел. Главное осталось прежним — хитрый механизм рамки слегка приоткрывает соты, давая меду свободно и незаметно для насекомых вытекать наружу. Новая модель удобнее в использовании, добавлена вентиляция. Создателям уже удалось набрать заказов на впечатляющие 15 миллионов долларов — за каждый такой улей они просят 750 долларов.
1. Новый орган
Удивительно это слышать в XXI веке, но ученые открыли в теле человека новый орган, а точнее — анатомическую структуру. Сделать это позволил один из новых методов исследования — лазерная конфокальная микроскопия тканей живого человека. Обычная гистология делается в лаборатории с фиксацией химическими растворами, и сохраняется не все. А здесь удалось разглядеть, что под слизистой, например, желчных протоков в соединительной ткани есть ранее неизвестный слой, пронизанный тонкими каналами с жидкостью. Ученые дали ему временное название «интерстиций». Предполагается, что новые знания помогут лучше понять механизмы образования отеков и распространения раковых опухолей.
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