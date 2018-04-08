Сигнал из космоса: как спутниковые технологии изменили жизнь человека

Все больше устройств в нашей жизни подключено к системам спутникового позиционирования. И ни один шаг не остается без внимания, ведь смартфон есть почти у каждого. Как это меняет жизнь? И о каких полезных сервисах, работающих через спутники, вы, может быть, не знали?
Каждый наш шаг при желании можно отследить — и тем точнее, чем дороже у нас телефон. Это обратная сторона прогресса. Зато она же, например, помогает найти потерянный гаджет. Программы для поиска смартфонов есть для большинства устройств. Они позволяют увидеть, где находится телефон, перевести его в режим пропажи (в этом случае все функции блокируются) и отправить на него сообщение с номером, на который нашедший сможет позвонить.
Такое возможно благодаря наличию на орбите примерно 50 навигационных спутников — американских GPS и российских ГЛОНАСС. Сейчас к ним присоединяются европейские Galileo и китайские BeiDou. Даже в самых недорогих смартфонах есть спутниковый модуль. Это чип, который ловит сигналы из космоса и по ним вычисляет свои точные координаты.
В Москве и многих других городах в транспорте тоже стоят ГЛОНАСС-маячки, данные с которых доступны всем. Технологичная начинка встроена в бортовой компьютер, есть там и система экстренной помощи при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Она способна автоматически распознать столкновение и тут же отправить данные с точным местоположением в скорую и ГИБДД.
С недавних пор на коммунальную технику тоже стали ставить датчики ГЛОНАСС, чтобы отслеживать, где и когда проводились работы. Но вскоре водители научились обманывать систему, а в сленге жителей столицы появился термин «глонассить», то есть работать впустую.
Работа такси тоже изменилась. Водителям теперь не обязательно досконально знать город, а клиенту, чтобы вызвать машину, достаточно указать адрес и нажать одну кнопку. Программа автоматически подбирает ближайшего к нужной точке водителя.
Хотя в российских реалиях надеяться на навигатор можно не всегда. Например, в самом центре Москвы в районе режимных объектов стоят системы искажения навигационных сигналов, и карта периодически уверяет, что ты находишься в аэропорту Внуково, а вовсе не у Кремля.
Особое внимание спутниковым устройствам уделяют и правоохранители. Уже не раз бывало, что они возбуждали дела против людей, покупающих GPS-трекеры. Это приборы для отслеживания местоположения предметов, людей, животных. Есть детские часы с такой функцией. Для кошек, собак и крупного рогатого скота выпускаются трекеры в виде ошейников.
Одно из таких дел дошло до президента. Расследование прекратили, а в Госдуме предложили подготовить законопроект, который решит проблему бытового использования подобных приборов.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Такое возможно благодаря наличию на орбите примерно 50 навигационных спутников — американских GPS и российских ГЛОНАСС. Сейчас к ним присоединяются европейские Galileo и китайские BeiDou. Даже в самых недорогих смартфонах есть спутниковый модуль. Это чип, который ловит сигналы из космоса и по ним вычисляет свои точные координаты.
В Москве и многих других городах в транспорте тоже стоят ГЛОНАСС-маячки, данные с которых доступны всем. Технологичная начинка встроена в бортовой компьютер, есть там и система экстренной помощи при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Она способна автоматически распознать столкновение и тут же отправить данные с точным местоположением в скорую и ГИБДД.
С недавних пор на коммунальную технику тоже стали ставить датчики ГЛОНАСС, чтобы отслеживать, где и когда проводились работы. Но вскоре водители научились обманывать систему, а в сленге жителей столицы появился термин «глонассить», то есть работать впустую.
Работа такси тоже изменилась. Водителям теперь не обязательно досконально знать город, а клиенту, чтобы вызвать машину, достаточно указать адрес и нажать одну кнопку. Программа автоматически подбирает ближайшего к нужной точке водителя.
Хотя в российских реалиях надеяться на навигатор можно не всегда. Например, в самом центре Москвы в районе режимных объектов стоят системы искажения навигационных сигналов, и карта периодически уверяет, что ты находишься в аэропорту Внуково, а вовсе не у Кремля.
Особое внимание спутниковым устройствам уделяют и правоохранители. Уже не раз бывало, что они возбуждали дела против людей, покупающих GPS-трекеры. Это приборы для отслеживания местоположения предметов, людей, животных. Есть детские часы с такой функцией. Для кошек, собак и крупного рогатого скота выпускаются трекеры в виде ошейников.
Одно из таких дел дошло до президента. Расследование прекратили, а в Госдуме предложили подготовить законопроект, который решит проблему бытового использования подобных приборов.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Комментарии