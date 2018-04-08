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    «НашПотребНадзор» выяснил, какая моцарелла дарит настоящую феличиту. еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«НашПотребНадзор» выяснил, какая моцарелла дарит настоящую феличиту

    «НашПотребНадзор» выяснил, какая моцарелла дарит настоящую феличиту

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    «НашПотребНадзор» выяснил, какая моцарелла дарит настоящую феличиту

    «НашПотребНадзор» выяснил, какая моцарелла дарит настоящую феличиту

    «НашПотребНадзор» выяснил, какая моцарелла дарит настоящую феличиту

      Моцарелла из отечественных магазинов порой навевает лишь грусть: то крошится, как кусок мела, то отдает горечью, словно ее приготовили из просроченного молока. Так каким же сыром и мышь в мышеловку не заманишь, а чья моцарелла дарит настоящую феличиту?

      В обычных магазинах была произведена закупка четырех образцов сыра моцарелла. Эксперты особенно тщательно исследовали происхождение жира. И оказалось, что не зря: результаты лабораторных анализов всех образцов удивили. С одной стороны — приятно.

      Дамир Ярлушкин, ведущий эксперт НП «Росконтроль»: «Там не оказалось растительных жиров. Это очень приятная новость тоже, потому что во многих молочных продуктах мы обнаруживаем добавление каких-то других жиров».

      Однако нашелся повод и взгрустнуть. Хотя жир во всех образцах оказался животным, его все же не везде именно столько, сколько заявлено. В трех образцах жира явно не хватает. Причем в третьем образце жира так мало, что невольно задумаешься: из какого молока его делали?

      Дамир Ярлушкин: «В образце №3 массовая доля жира оказалась на 22% меньше заявленной. Это может быть связано с нарушениями при контроле качества входящего сырья».

      Почему стоит чаще есть моцареллу? Чем она отличается от других сыров и молочки? Какие бренды моцареллы пройдут лабораторную экспертизу, а какие разгневают итальянских экспертов? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».

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