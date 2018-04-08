Порошенко заявил об окончании периода самых тяжелых испытаний для Украины

Самые тяжелые испытания для Украины остались позади. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook, поздравляя граждан страны с Пасхой.

Пётр Порошенко: «В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади».



Также он напомнил о своей недавней поездке в Донбасс. По словам Порошенко, там жители знают «настоящую цену мира» и «молятся за то, чтобы он, наконец, быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».



Накануне Порошенко в своем Twitter заявил, что война в стране закончится победой Киева.



В 2014 году Киев начал силовую операцию на юго-востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать результаты госпереворота в стране. По информации ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более 10 тыс. человек.