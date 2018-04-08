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    Порошенко заявил об окончании периода самых тяжелых испытаний для Украины

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    Порошенко заявил об окончании периода самых тяжелых испытаний для Украины

    Порошенко заявил об окончании периода самых тяжелых испытаний для Украины

    Самые тяжелые испытания для Украины остались позади. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook, поздравляя граждан страны с Пасхой.

    Пётр Порошенко: «В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади».

    Также он напомнил о своей недавней поездке в Донбасс. По словам Порошенко, там жители знают «настоящую цену мира» и «молятся за то, чтобы он, наконец, быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».

    Накануне Порошенко в своем Twitter заявил, что война в стране закончится победой Киева.

    В 2014 году Киев начал силовую операцию на юго-востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать результаты госпереворота в стране. По информации ООН, за время конфликта в Донбассе погибли более 10 тыс. человек.

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