Овечкин в седьмой раз в карьере стал лучшим снайпером НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в седьмой раз в карьере стал обладателем Maurice Richard Trophy — приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В активе 32-летнего российского форварда 47 шайб в 82 матчах. При этом НХЛ объявила Овечкина лучшим снайпером за день до завершения чемпионата, так как участникам оставшихся встреч, чтобы опередить россиянина, нужно забросить не менее 14 шайб за матч.
Овечкин является рекордсменом по количеству Maurice Richard Trophy. Четыре из семи наград он завоевал подряд — с 2013-го по 2016 год. Ни один игрок в истории не получал данную награду более двух раз.
В начале апреля Овечкин провел 1000-йматч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал первым российским игроком, который достиг такого показателя, выступая за один клуб.
Овечкин является рекордсменом по количеству Maurice Richard Trophy. Четыре из семи наград он завоевал подряд — с 2013-го по 2016 год. Ни один игрок в истории не получал данную награду более двух раз.
В начале апреля Овечкин провел 1000-йматч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал первым российским игроком, который достиг такого показателя, выступая за один клуб.
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