Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Сегодня всех православных верующих поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что великий праздник Пасхи пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним.
Текст опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним».
Президент также отметил многогранную работу Русской православной церкви, которая «неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения» и «созидательно участвует в решении насущных социальных проблем».
Пресс-служба Кремля также сообщила, что Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Православные христиане во всем мире сегодня отмечают Пасху. По традиции в этот день верующие приветствуют друг друга словами о воскрешении Иисуса Христа. В главном храме страны этой ночью прошла пасхальная служба, которую возглавил патриарх Кирилл. Богослужение посетили несколько тысяч человек, в том числе первые лица страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним».
Президент также отметил многогранную работу Русской православной церкви, которая «неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения» и «созидательно участвует в решении насущных социальных проблем».
Пресс-служба Кремля также сообщила, что Путин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Православные христиане во всем мире сегодня отмечают Пасху. По традиции в этот день верующие приветствуют друг друга словами о воскрешении Иисуса Христа. В главном храме страны этой ночью прошла пасхальная служба, которую возглавил патриарх Кирилл. Богослужение посетили несколько тысяч человек, в том числе первые лица страны.
Комментарии