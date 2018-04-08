В приморском центре диких животных впервые в истории воссоединилось тигриное семейство

Приморские зоологи приступили к уникальной операции. Специалисты взяли под контроль целую тигриную семью, что бывает крайне редко. Сначала в центр диких животных привезли взрослую хищницу, которая доставила немало проблем местным жителям. А затем в лесу отыскали и двух ее котят.
Впервые за всю историю центра реабилитации диких животных камеры наблюдения зафиксировали воссоединение краснокнижного семейства. В разлуке с матерью тигрята провели целый месяц. Из-за конфликтного поведения хищницу пришлось изъять из дикой природы. Когда родственники очутились в одном вольере, друг друга сначала не признали — тигры перенесли сильный стресс.
На неадекватное поведение взрослой тигрицы экологам пожаловались жители села Алексей-Никольское. Полосатая из таежной глуши стала часто наведываться к людям как к себе домой. Местные не досчитались дюжины собак.
Такое поведение тигрицы специалисты назвали нехарактерным. Подозрительным было и то, что свою легкую добычу она уносила на непривычно большие расстояния глубоко в лес. Уже тогда ученые предположили, что у дикой кошки на иждивении голодные котята.
На поимку беспокойной тигрицы приехали инспекторы охотнадзора и опытные следопыты. Они изучили ее привычные маршруты и установили в окрестностях села безопасную ловушку. Пойманную таким образом рецидивистку внимательно осмотрели ветеринары.
Сергей Арамилев, гендиректор центра «Амурский тигр»: «Судя по внешним данным, у нее был ушиб задних конечностей. Скорее всего, она не могла охотиться на диких копытных животных из-за болевых ощущений. Теряла в массе, весе, а ей нужно было кормить тигрят».
Через некоторое время удалось разыскать и котят. Их тоже поместили в реабилитационный вольер, чтобы помочь матери выполнить свой долг по воспитанию потомства. Хищница, похоже, совсем оправилась от недуга: теперь она с ловкостью охотится на парнокопытных и делит добычу с дочерями. Уже скоро сотрудники центра примут окончательное решение, готова ли тигриная семья вернуться на таежную тропу и навсегда отказаться от деревенского рациона.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
На неадекватное поведение взрослой тигрицы экологам пожаловались жители села Алексей-Никольское. Полосатая из таежной глуши стала часто наведываться к людям как к себе домой. Местные не досчитались дюжины собак.
Такое поведение тигрицы специалисты назвали нехарактерным. Подозрительным было и то, что свою легкую добычу она уносила на непривычно большие расстояния глубоко в лес. Уже тогда ученые предположили, что у дикой кошки на иждивении голодные котята.
На поимку беспокойной тигрицы приехали инспекторы охотнадзора и опытные следопыты. Они изучили ее привычные маршруты и установили в окрестностях села безопасную ловушку. Пойманную таким образом рецидивистку внимательно осмотрели ветеринары.
Сергей Арамилев, гендиректор центра «Амурский тигр»: «Судя по внешним данным, у нее был ушиб задних конечностей. Скорее всего, она не могла охотиться на диких копытных животных из-за болевых ощущений. Теряла в массе, весе, а ей нужно было кормить тигрят».
Через некоторое время удалось разыскать и котят. Их тоже поместили в реабилитационный вольер, чтобы помочь матери выполнить свой долг по воспитанию потомства. Хищница, похоже, совсем оправилась от недуга: теперь она с ловкостью охотится на парнокопытных и делит добычу с дочерями. Уже скоро сотрудники центра примут окончательное решение, готова ли тигриная семья вернуться на таежную тропу и навсегда отказаться от деревенского рациона.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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