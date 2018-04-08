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    «Христос воскрес»: у православных началась пасхальная неделя. Пасха, патриарх, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Христос воскрес»: у православных началась пасхальная неделя

    «Христос воскрес»: у православных началась пасхальная неделя

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    «Христос воскрес»: у православных началась пасхальная неделя

    «Христос воскрес»: у православных началась пасхальная неделя

    «Христос воскрес»: у православных началась пасхальная неделя

      Православные христиане во всем мире сегодня отмечают Пасху. По традиции в этот день верующие приветствуют друг друга словами о воскрешении Иисуса Христа. В главном храме страны этой ночью прошла пасхальная служба, которую возглавил патриарх Кирилл. Богослужение посетили несколько тысяч человек, в том числе первые лица страны.

      Богослужение, посвященное главному христианскому празднику, начинается еще в субботу — архиереи, пока еще в белых одеждах, читают молитвы около установленной в храме плащаницы — изображения Иисуса положенного во гроб. Все это происходит за несколько минут до полуночи. А верующие начали собираться в храме Христа Спасителя гораздо раньше.

      В начале службы в храм доставляют благодатный огонь, сошедший накануне в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из Израиля его перевезли в Москву в специальной капсуле. Патриарх Кирилл зажигает от лампады свечи и начинает крестный ход.

      Трижды процессия обходит вокруг храма и останавливается у входа — двери в этот момент закрыты, что символизирует вход в пещеру, где покоилось тело Христа. Но сам крестный ход лишь предваряет основную часть богослужения. Главные слова этой ночи звучат внутри. Праздничное облачение и у священнослужителей — белые одежды — сменяются яркими красно-золотыми.

      Среди прихожан — и первые лица страны. Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев. Рядом с ними мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх поздравляет их с праздником, а после этого цитирует слова Иоанна Златоуста, о том, что Пасха для всех едина.

      После окончания службы многие прихожане уходят из храма с лампадками, зажженными от Благодатного огня. Для верующих это частица праздничного чуда, с которой можно вернуться домой.

      Сегодняшняя служба — это только начало празднований. Пост для верующих окончен и начинается пасхальная неделя — Светлая седмица. Но еще 40 дней после Пасхи православные могут приветствовать друг друга словами «Христос воскрес».

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